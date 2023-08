Gruzijski orjaki za Slovence trši oreh kot venezuelski lovci na trojke

V nadaljevanju preberite:

Začetek je bil uspešen, prikazana igra pa še ni ravni, kakšno pričakujemo v naslednjih dveh tednih. Tako bi lahko v nekaj besedah zajeli vtise po tem, ko so slovenski košarkarji ostali neporaženi v uvodnih dvobojih na svetovnih prvenstvih. Po Senegalu (96:79 leta 2006), Tuniziji (80:56 – 2010) in Avstraliji (90:80 – 2014) so v prvem nastopu v Okinavi ugnali Venezuelo s 100:85 po šokantnem začetku in osmih prejetih trojkah v prav toliko minutah. Jutrišnja tekmica Gruzija (13.30) bo zastavila povsem drugačne uganke, saj njena igra temelji na visokih adutih.

Prva slovenska stotica v 23 nastopih na dosedanjih SP je imela svetle in temne plati, katere? Luka Dončić se je ob ognjenem krstu na mundialu vpisal na nekaj zgodovinskih razpredelnic slovenske reprezentance. Katere slabosti v slovenski igri bi lahko bile usodne proti močnejšim tekmecem? Kako jih vidi selektor Aleksander Sekulić? Kdo so glavni aduti gruzinske reprezentance?