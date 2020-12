Harden izpustil začetek priprav in se raje zabaval

Pri Houston Rockets imajo pred začetkom nove sezone težave s svojim prvim zvezdnikom, ki je nezadovoljen in želi zamenjati klub, kar potrjuje tudi s svojim vedenjem.31-letni košarkar bi se v nedeljo moral udeležiti zbora Houstona, vendar ga tam ni bilo na spregled. Harden je namesto tega raje kršil protokol lige in se sredi globalne pandemije zabaval v Las Vegasu.Pri Houstonu so nato Hardena dočakali v torek, kar je potrdil novi trenerin dodal, da je zvezdnik ob prihodu opravil predpisano testiranje na novi koronavirus, to pa so tudi edine informacije, ki jih ima. Zaenkrat še ni znano, ali bo muhasti zvezdnik sodeloval na pripravljalnih tekmah svojega moštva, prva bo v petek proti Chicagu.James Harden za Houston igra od leta 2012, s klubom pa je leta 2017 podpisal najdonosnejšo pogodbo v zgodovini lige, s katero bo do konca sezone 2022/23 zaslužil vrtoglavih 228 milijonov ameriških dolarjev.A Harden ima dovolj igranja za Houston in je vodstvo obvestil, da želi biti zamenjan v Brooklyn, zaradi česar je zavrnil novo 50-milijonsko plačo . Klub je pred tem že zapustil, namesto katerega se je raketam pridružil John Wall , kar pa Hardena ni prepričalo v to, da bi ostal v Teksasu.