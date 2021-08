Hecno je, da ga zdaj tudi v Ameriki kličemo Miha

V nadaljevanju preberite:

Jersey Shore, več kot dvesto kilometrov dolgo peščeno obalo Atlantskega morja v ameriški zvezni državi New Jersey, so opevale priljubljene televizijske nadaljevanke, znane osebnosti, kot so rockovski pesnik Bruce Springsteen, ki ima v Colts Necku farmo s konji, pa so si jo izbrale za svoj dom. Lokalni časopis je te dni pisal o glasbenikovi hčerki Jessici, ki se ni uvrstila na olimpijske igre v Tokiu, že prej pa o selitvi kiropraktika dr. Kena Tobeya iz newyorškega Monroeja v Spring Lake. Kot dobro vemo tudi na drugi strani luže, se je v nasprotju z Jessico Springsteen njegovemu sinu Miku Tobeyu posrečil véliki olimpijski met. Postal je pomemben član slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu. Za bralce Dela smo po telefonu poklicali v ordinacijo Atlantic Shore Chiropractic.