Helios doma boljši od Borca, odločitev bo padla v Čačku

Košarkarji Helios Suns so v svoji dvorani pred 1500 gledalci zmagali proti Borcu iz Čačka in izsilili torkovo odločilno tretjo tekmo za mesto v 1. ligi ABA v prihodnji sezoni. Domžalčani so po gladkem porazu v Srbiji (78:96) tokrat ugnali Borac s 107:101 (76:74, 48:51, 19:23).

Finalisti zaključnega turnirja 2. lige ABA so odločno pričakali 13. ekipo med regionalnimi prvoligaši. Domžalčani so bili na domačem parketu ves čas v stiku s favoriziranim tekmecem. Srbska ekipa je dobila prvo četrtino za štiri točke, na začetku druge pa pobegnila na +7. Gostitelji so do polčasa izid znižali na 48:51 in bojevito začeli tudi drugi del dvoboja.

Ta je bil ves čas zelo tesen, o čemer priča tudi 14 izenačenj in številne menjave v vodstvu. Sonca so do same končnice držala stik, tri minute pred koncem pa prišla do prednosti petih točk (97:92).

Varovanci trenerja Dejana Jakare so po trojki Tadeja Fermeta vodili tudi za šest točk, nato pa je enako prednost po trojki vzpostavil še Austin Luke. Prvo ime dvoboja Blaž Mahkovic je 42 sekund pred koncem zadel še dva prosta meta za +7 in s tem dokončno strl odpor Borca. Igralci Heliosa so slednjič metali za tri točke 17:34, dobili skok z 31:27 in zbrali kar 13 asistenc več kot tekmeci.

Mahkovic se je ustavil pri 31 točkah ob metu za tri točke 5:11. Luke je dodal 16 točk (za tri 5:8) in podelil še 11 asistenc. Lovro Buljević je dosegel 19, Tibor Mirtič pa 16 točk. Pri gostih je prvi strelec lige ABA Hunter Hale dosegel 38 točk, 25 jih je prispeval Đorđe Gagić.