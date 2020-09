Houston ne zmore držati koraka z LA Lakers

Ljubljana



Harden treniral proste mete

Anthony Davis je bil najbolj razigrani mož LA Lakers, ki mu Houstonovi igralci niso bili kos. FOTO: Michael Reaves/AFP



Houston (3) : LA Lakres (1) 100:110 – 1:3

- Na vidiku je sanjski finale zahodne konference v ligi NBA. Košarkarji LA Lakers so v četrti tekmi še tretjič (110:100) premagali Houston in v zmagah vodijo s 3:1.V končnici košarkarske lige NBA se še nikoli nista pomerili moštvi iz Los Angelesa. Zdaj kaže na veliki spektakel. Tudi LA Clippers proti Denverju v zmagah vodijo s 3:1.Zmaga jezernikov ni bila ogrožena, čeprav so Teksašani minuto pred koncem zaostanek s 23 točkami (78:101) znižali na vsega pet (100:105).je bil najboljši strelec tekme z 29 točkami, dodal je še 12 skokov.se je znova približal trojnemu dvojčku s 16 točkami, 15 skoki in devetimi podajami.je odigral najboljšo tekmo v končnici, s trojko za 108:100 je zapečatil usodo tekmecev. Odlično je igral v obrambi in prispeval 16 točk.(11 točk, 10 skokov in 8 podaj) je prav tako velika pridobitev, potem ko skoraj pol leta ni igral.Trener Houstonase je ves čas jezil na sodnike, njegov zvezdniški varovanecpa je ob slabem metu (11:2) 16 točk od 21 dosegel iz prostih metov. Imel je slab strelski večer (2/11 iz igre), a je zadel 16 izmed 20 prostih metov. Celotna ekipa Lakersov jih je izvajala le 16.»Harden je eden najbolj nadarjenih igralcev v napadu vseh časov. Trudili smo se, da ga ne bi pošiljali na črto prostih metov. Ne moreš ga omejiti povsod. Caruso je še v prejšnji sezoni igral v razvojni ligi, zdaj ima ključno vlogo v ekipi, ki se bori za naslov. Igra s srcem in niti za sekundo nisem pomislil, da mu ne bi podal v zadnji minuti tekme. Imamo še veliko rezerve,« je razmišljal James.»Znašli smo se v velikem zaostanku. Še vedno se lahko izvlečemo. Šele v zadnji četrtini smo pokazali igro, ki jo želim in jo pričakujem tudi na peti tekmi,« še upa D'Antoni.(Westbrook 25 – met iz igre 16:8, Harden 21 – 11:6, za tri 6:1, prosti meti 20:16 in 10 podaj, Gordon 19, Rivers 14, McLemore in J. Green po 9, Covington 3; Davis 29 – met iz igre 18:10 in 12 skokov, James 16 – met iz igre 17:7 za tri 5:0, 15 skokov in 9 podaj, Caruso 16, Rondo 11, 10 skokov in 8 podaj, D. Green in Caldwell Pope po 10, Morris 9, Horton Tucker 5, Kuzma 4.