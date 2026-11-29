V ligi NBA je odmevala prepričljiva zmaga Houston Rockets nad vodilnim moštvom vzhoda Philadelphia 76ers. Moštvo iz Philadelphie je v Houstonu nastopilo brez treh vodilnih zvezdnikov in se moralo sprijazniti z visokim porazom s 93:131.

Moštvo iz največjega mesta v Teksasu je uprizorilo izjemno ekipno predstavo. Šest igralcev ekipe je doseglo 15 točk ali več. Med njimi je bil najučinkovitejši center Alperen Sengun z 21 točkami. Houston je na tekmi hitro povedel, po uvodni četrtini imel 10 točk prednosti in nato vodstvo zgolj še povečeval. Pri Philadelphii, ki je zaradi veteranskega počitka nastopila brez zvezdnikov LeBrona Jamesa, Joela Embiida in Jaylena Browna, bil najučinkovitejši Tyrese Maxey s 17 točkami. S tretjo zmago v vrsti je klub iz največjega mesta v Teksaksu pri izkupičku 15-5 v zmagah, pri čemer so se približali vrhu zahodne konferenci. Pred njimi so zgolj San Antonio Spurs (16-4) in Los Angeles Lakers (15-4) slovenskega zvezdnika Luke Dončića.

Kel'el Ware (levo), Ryan Rollins in drugi košarkarji Milwaukeeja so se veselili zmage poroti Oklahomi. FOTO: Benny Sieu/Imagn Images Via Reuters Connect

Ravno jezerniki, ki so tokrat bili prosti, bodo v noči s ponedeljka na torek gostovali v Houstonu. V preostalih dvobojih sobotnega večera v ZDA so Chicago Bulls z 22 točkami Matasa Buzelisa, vključno s zmagovitim košem manj kot minuto pred koncem, premagali Indiana Pacers s 108:107. Medtem je ena najslabših ekip letošnje sezone Milwaukee Bucks presenetila Oklahomo City Thunder s 119:111. Za tretjo zmago Milwaukeeja v sezoni je Kel'el Ware dosegel 30 točk in 13 skokov. Za Oklahomo, ki jo v tej sezoni pestijo številne poškodbe, pa je bil prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander s 34 točkami. Boleč poraz, že 13. v sezoni, pa so zabeležili Washington Wizards na domačem parketu proti Orlando Magic. Gostje so vodili že 30 točk ob polčasu in na koncu slavili s 116:91. Nov poraz Washingtona je spodbudil vodilne v klubu iz prestolnice ZDA, da odpustijo trenerja Briana Keefa, je poročal portal ESPN. Njegovo mesto bo vsaj začasno zasedel pomočnik Adam Caporn.