Hud udarec za Litvo, izgubila je najboljšega igralca

Litovec Rokas Jokubaitis je nova žrtev evropskega prvenstva v košarki. Organizator igre se je poškodoval proti Finski, po informacijah iz litovskega tabora pa naj bi si pretrgal sprednje križne vezi in poškodoval meniskus. Do poškodbe je prišlo po nesrečnem padcu brez stika s tekmecem, po katerem je takoj padel na tla in zahteval zamenjavo.

Jokubaitis je pred kratkim podpisal pogodbo z Bayernom in je bil doslej najboljši igralec Litve. V povprečju je dosegel po 17,3 točke in 8,5 podaje. Le Luka Dončić je bil v tej prvini boljši od 24-letnega Litovca.