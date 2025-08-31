Hud udarec za srbsko reprezentanco

Kapetan srbske košarkarske reprezentance Bogdan Bogdanović je zaradi poškodbe zadnje križne vezi že končal nastope na evropskem prvenstvu. Kakor poroča Tanjug, so ameriški zdravniki ocenili, da je poškodba hujša, kot so sprva menili, zato pri Los Angeles Clippers nočejo tvegati poslabšanje Bogdanovićevega stanja.

Srbski zvezdnik se je poškodoval na petkovi tekmi eurobasketa proti Portugalski (80:69), novico, da na EP ne bo več igral, pa so potrdili tudi pri Košarkarski zvezi Srbije.

»Bogdanović zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, ki jo je utrpel na tekmi proti Portugalski v drugem krogu skupinskega dela, ne bo več igral na evropskem prvenstvu. Na pregledu so pri njem ugotovili raztrganje zadnje stegenske mišice, zaradi česar ne more igrati. V dogovoru z njegovim klubom Los Angeles Clippers bo naš kapetan opravil intenzivno terapijo v ZDA, da bo čim prej okreval,« so zapisali pri krovni srbski zvezi.

Kapetanski trak bo poslej nosil Stefan Jović, naslednja tekma na eurobasketu pa Srbijo čaka jutri ob 20.15 proti Češki.