Hurt v zadnjem napadu zgrešil met za zmago Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. kolu evropskega pokala (skupina A) doživeli tesen poraz. V gosteh so morali s 84:86 (67:62, 46:41, 29:19) priznati premoč igralcem kluba Umana Reyer.

Ljubljančani so na začetku druge četrtine vodili že s 16 točkami prednosti (35:19), v vodstvu pa so bili od prve do 32. minute. Tudi v zadnjem napadu so imeli možnost za zmago, vendar je Matthew Hurt zgrešil trojko.

Tako je ostalo pri rezultatu 86:84, ki so ga Italijani postavili tri sekunde pred iztekom časa. Tekmo so dobili predvsem zahvaljujoč izjemnemu metu za tri točke (68,8%). Od šestnajstih poskusov so jih zgrešili le pet.

Gostitelji so imeli več razpoloženih posameznikov kot Cedevita Olimpija, za katero je Umoja Gibson dosegel 19 točk (trojke 3:5), Aleksej Nikolić pa 12 (trojke 3:6).

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so s šestim porazom v šestnajstih tekmah zdrsnili po lestvici, za drugouvščenim Behcesehirjem, ki je danes za koš v zadnji sekundi premagal Aris, pa zaostajajo za eno zmago.

Prvi dve mesti v skupini prinašata napredovanje v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka še osmina finala.

Cedevita Olimpija, ki je že uvrščena v končnico, bo tudi zadnji tekmi rednega dela odigrala v gosteh, in sicer v Hamburgu in Vroclavu, ki nimata več možnosti za preboj v izločilne boje.