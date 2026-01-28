Hurt v zadnjem napadu zgrešil met za zmago Olimpije

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Košarkarji Cedevite Olimpije so v 16. kolu evropskega pokala (skupina A) doživeli tesen poraz. V gosteh so morali s 84:86 (67:62, 46:41, 29:19) priznati premoč igralcem kluba Umana Reyer.
Ljubljančani so na začetku druge četrtine vodili že s 16 točkami prednosti (35:19), v vodstvu pa so bili od prve do 32. minute. Tudi v zadnjem napadu so imeli možnost za zmago, vendar je Matthew Hurt zgrešil trojko.
Tako je ostalo pri rezultatu 86:84, ki so ga Italijani postavili tri sekunde pred iztekom časa. Tekmo so dobili predvsem zahvaljujoč izjemnemu metu za tri točke (68,8%). Od šestnajstih poskusov so jih zgrešili le pet.
Gostitelji so imeli več razpoloženih posameznikov kot Cedevita Olimpija, za katero je Umoja Gibson dosegel 19 točk (trojke 3:5), Aleksej Nikolić pa 12 (trojke 3:6).
Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so s šestim porazom v šestnajstih tekmah zdrsnili po lestvici, za drugouvščenim Behcesehirjem, ki je danes za koš v zadnji sekundi premagal Aris, pa zaostajajo za eno zmago.
Prvi dve mesti v skupini prinašata napredovanje v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka še osmina finala.
Cedevita Olimpija, ki je že uvrščena v končnico, bo tudi zadnji tekmi rednega dela odigrala v gosteh, in sicer v Hamburgu in Vroclavu, ki nimata več možnosti za preboj v izločilne boje.
Dvorana Taliercio, gledalcev 1500, sodniki: Peerandi (Estonija), Balak (Izrael), Theis (Nemčija).
Umana Reyer: Tessitori 9 (3:4), Cole 6, Lever 8, Candi 8 (1:2), Wheatle 12 (4:5), Parks 22 (4:5), Wiltjer 19 (1:2), Valentine 2.
Cedevita Olimpija: Stewart 10 (3:4), Gibson 19 (2:2), Radović 4 (2:2), Nikolić 12 (1:2), Brajković 1 (1:2), Blažič 9, Cerkvenik 3, Hurt 10 (2:2), Škara 8, Kennedy 8 (0:5).
Prosti meti: Umana Reyer 13:18, Cedevita Olimpija 11:19.
Met za tri točke: Umana Reyer 11:16 (Wiltjer 4, Wheatle 2, Parks 2, Lever 2, Candi), Cedevita Olimpija 11:24 (Blažič 3, Gibson 3, Nikolić 3, Stewart, Cerkvenik).
Osebne napake: Umana Reyer 23, Cedevita Olimpija 23.
Pet osebnih: Radović (37.).
