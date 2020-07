Igor Kokoškov je le stopil v velike čevlje Željka Obradovića

Ljubljana - Srbski košarkarski trener Igor Kokoškov, ki je s Slovenijo leta 2017 postal evropski prvak, je tudi uradno novi trener turškega Fenerbahčeja. V Istanbulu bo preživel naslednja tri leta.



Oseminštiridesetletni Kokoškov, zdaj tudi selektor Srbije, bo na klopi evropskega klubskega prvaka 2017 nasledil rojaka Željka Obradovića, ki je bil trener Fenerbahčeja zadnjih sedem let.



Kokoškov se v evropsko klubsko košarko vrača po dvajsetih letih dela v ZDA. Nazadnje je bil pomočnik trenerja v Sacramento Kings, pred tem pa je deloval v Los Angeles Clippers, Detroitu, Phoenixu, Clevelandu, Orlandu in Utahu. Leta 2018 je kot prvi trener, rojen izven ZDA, prevzel vodenje Phoenixa.



Pred slovensko reprezentanco je bil Kokoškov niz let selektor Gruzije, 2004 in 2005 pa je bil pomočnik Obradovića na klopi Srbije in Črne gore. Kot pomočnik Larryja Browna je z Detroit Pistons leta 2004 osvojil tudi šampionski prstan v ligi NBA.



»Zelo sem vesel in vzhičen, da sem dobil to priložnost in postal del Fenerbahčejeve družine. Zavedam se zgodovine in tradicije kluba ter dejstva, da ima moštvo navijače po vsem svetu. Mirno lahko rečem, da je to eden največjih klubov na svetu. Tudi zaradi navijačev sem odločen, da dam klubu vse svoje znanje ter izkušnje, tako da bo Fenerbahče tudi v prihodnje dosegal največje uspehe,« je dejal Kokoškov.