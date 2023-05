Igor Kokoškov se seli v Atlanto

Nekdanji selektor slovenske moške članske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov je podpisal novo pogodbo za delo v severnoameriški ligi NBA. Enainpetdesetletni strokovnjak bo prevzel vlogo prvega sodelavca glavnega trenerja ekipe Atlanta Hawks Quina Snyderja

Novico o zanimanju Hawks za Kokoškova je pred dvema tednoma prvi objavil Zach Klein v TV programu WSB v Atlanti, Adrian Wojnarowski pa je sporočil novico o sklenjeni pogodbi. Kokoškov je zadnjo sezono kot pomočnik glavnega trenerja preživel v Brooklynu.

Snyder je s srbskim strokovnjakom prvič sodeloval v sezoni 1999/2000, ko je bil Kokoškov njegov pomočnik na univezi v Misuriju. Kasneje sta tri leta sodelovala tudi v Utahu, kjer sta spletla odličen odnos, o katerem sta oba pogosto govorila.

»Težko je opisati najin odnos. Presega meje košarke. Če ne bi bilo njega, me danes ne bi bilo tukaj. Pripeljal me je v ZDA in mi dal službo. Je moj življenjski mentor, ne le košarkarski. Spremenil mi je življenje,« je o Snyderju nekoč dejal Kokoškov, ki je na reprezentančni sceni med letoma 2008 in 2015 vodil Gruzijo, v letih 2016 in 2017 Slovenijo, s katero je bil evropski prvak, pozneje pa še Srbijo, in sicer od 2019. do 2021.