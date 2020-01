FOTO:»Igra košarke ne bo več ista«

FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

FOTO: Foto Lucy Nicholson/Reuters

Novica o smrti 41-letnega zvezdnika LA Lakersov in NBA Kobeja Bryanta še vedno pretresa športni in drug svet. Preiskava prizorišča nesreče utegne zahtevati več tednov časa. Mestno hišo v Los Angelesu in številne druge objekte po ZDA so v čast Bryantu osvetlili z vijolično in zlato, barvama LA Lakersov, v znamenju Bryanta je minila tudi podelitev gasbenih grammyjev v centru Staples, dvorani njegove ekipe.Izraze žalosti in sožalja Bryantovi družini še vedno izražajo mnogi iz sveta športa in širše javnosti. Tudiin. »Umrl je eden največjih športnikov na svetu,« je izjavil Nadal, Đoković je zapisal: »Zelo sem žalosten. Počivaj v miru, prijatelj.«je zapisal: »Užitek te je bilo poznati in deliti skupne trenutke. Odšel je eden največjih genijev.«»Pretresen sem ob novici, da sta umrla Kobe in njegova hčerka Gianna. Bil je vzor mnogim. Sožalje pošiljam njegovi družini, prijateljem in družinam, ki so izgubili najdražje v tej tragediji,« je zapisal»Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo, in že ves dan pretakam solze, ker sta Kobe in njegova hčerkica Gigi umrla v helikopterski nesreči,« se je na novico o tragediji odzval nekdanji član LA Lakers. »Igra košarke v našem mestu brez Kobeja ne bo več ista.«»Tragična novica o smrti Kobeja in Gianne me je šokirala. Besede ne morejo opisati bolečine, ki jo čutim,« je že včeraj zapisal drugi legendarni košarkar NBA, legenda Chicago Bulls. »Kobeja sem imel rad – bil mi je kot mlajši brat. Pogosto sva govorila, te pogovore bom zelo pogrešal. Bil je hud tekmovalec, eden velikih v igri in ustvarjalna sila. Kobe je bil tudi čudovit oče, ki je globoko ljubil družino – zelo je bil ponosen na ljubezen svoje hčerke do košarke. Z Yvette pošiljava najgloblje sožalje Vanessi, organizaciji Lakersov in ljubiteljem košarke po svetu.«»Kobe je bil legenda na igrišču in se je ravnokar lotil nečesa, kar bi bilo prav tako pomembno drugo dejanje,« je zapisal prejšnji predsednik ZDA, aktualnipa na twitterju sporočil, da gre »za obupno novico«.Ena od največjih legend lige NBA: »Večina ljudi se bo Kobeja spominjala kot izjemnega atleta, ki je navdihnil generacije košarkarskih igralcev. Jaz se ga bom poleg tega spominjal kot človeka, ki je bil veliko več kot samo športnik.«Med prvimi sta se odzvala tudiin, oba sta družini izrekla sožalje.