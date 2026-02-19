Igralci so odločili: Dončić pri vrhu, a ni najboljši

Med navijači je polno debat o tem, kdo je trenutno najboljši košarkar v severnoameriški ligi NBA. Tokrat je na to vprašanje v anketi športnega portala The Athletic odgovorilo več kot 30 igralcev, ki se je udeležilo nedavne tekme vseh zvezd.

Največ glasov za najboljšega igralca lige je prejel srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki med All-Star vikendom ni veliko igral. To sezono v povprečju na tekmo trikratni MVP dosega 28,7 točke, 12,3 skoka in 10,7 podaje. Kljub neverjetnim številkam 30-letni Srb morda ne bo izpolnil pogojev za prestižni naziv. Če do konca sezone izpusti še eno tekmo, ne bo mogel odigrati vsaj 65 tekem, potrebnih za uvrstitev med kandidate za nagrado.

Na drugem mestu po mnenju igralcev je lanski najkoristnejši igralec lige Shai Gilgeous-Alexander, tretje mesto pa si delita Donovan Mitchell in slovenski as Luka Dončić. Ljubljančan na tekmi zvezd ni veliko časa preživel na parketu, dogodka se je namreč udeležil ob koncu okrevanja po poškodbi stegenske mišice. Stephen Curry in LeBron James, dve veliki imeni, ki že dlje časa kraljujeta športu, nista prejela niti enega glasu.

Košarkarji so kot največji problem lige izbrali poškodbe in upravljanje obremenitev. »Preveč je dobrih igralcev. Kaj pa to?« se je v odgovoru pošalil Tyrese Maxey, ki igra za Philadelphio. Za najboljšega podkasterja so igralci izbrali Jeffa Teaguea.