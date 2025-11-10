Igrale bodo brez najboljše in z butastim sistemom, a cilj je enak

Košarkarice Slovenije bodo v naslednjih osmih dneh odigrale prve tri kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo 2027. Med izbrankami novega selektorja Slovenije, madžarskega strokovnjaka Davida Gasparja, ne bo Jessice Shepard, ki je morala zaradi poškodbe stopala odpovedati udeležbo.

Devetindvajsetletna Američanka je poškodbo staknila v ligi WNBA, kjer se je z ekipo Minnesote poleti prebila vse do polfinala. Trenutno igra za italijansko ekipo Famila Basket Schio, ki ji je odsvetovala nastopanje za slovensko izbrano vrsto.

Shepard je bila v prejšnjih kvalifikacijah za EP najboljša strelka in skakalka Slovenije, EP 2025, na katerem je Slovenija izpadla po skupinskem delu, pa je končala s povprečjem 22,7 točke in 11,3 skoka.

Zavoljo neuspeha na eurobasketu v Bologni je prišlo do spremembe na selektorskem stolčku, tudi zaradi novega sistema kvalifikacij pa verjetno na prvih treh tekmah v sredo na Kodeljevem proti Latviji in nato v Estoniji in na Nizozemskem pa v postavi ni Shepard.

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je s spremembo sistema povzročila veliko negodovanja med igralkami, saj bodo morale te za pot na eurobasket odigrati enkrat več tekem kot doslej. V zadnjih kvalifikacijah so jih imele šest, po novem pa bodo v vsakem od štirih oken odigrale po tri tekme.

Eva Lisec je na druženju z mediji na Kodeljevem dejala: »Sistem je butast. Zelo bo zahtevno, saj bomo imele v vsakem kvalifikacijskem oknu eno tekmo več. Hkrati imamo novega selektorja, ki bo zagotovo prinesel nov sistem, kar pomeni, da se bomo morale nanj navaditi, ob tem pa smo še brez Jessice. Ne glede na vse upam na tri zmage.«

Tudi kapetanka Teja Oblak ni navdušena nad novim izumom Fibe. Povedala je, da ne razume, zakaj so to naredili, saj je za igralke velik napor odigrati tri tekme v šestih dneh, ob tem pa še potovati na gostovanja.

»Zelo bo zahtevno, a tako bo za vse reprezentance. Pomembno bo imeti čim širši nabor igralk in se pravilno regenerirati po vsaki tekmi,« je povedala Oblak.

Slednje je izpostavil tudi novi trener, 43-letni Madžar, ki je oktobra postal enajsti selektor slovenske ženske reprezentance. Nasledil je Grka Georgiosa Dikaulakosa.

»Naša želja je dobiti vse tri tekme, a gremo korak za korakom. Veseli me, da so se z izjemo Jessice vse igralke udeležile reprezentančne akcije in da v ekipi vlada zelo pozitivno vzdušje, ki je že od nekdaj krasilo slovensko ekipo.«

EP 2027 bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, ki imajo nastop zagotovljen, kar pomeni, da se bodo ostale ekipe borile za 12 prostih mest.

Po prvem krogu, v katerem bo vsaka od 27 reprezentanc odigrala šest tekem, sledi novembra 2026 in februarja 2027 še drugi krog, kjer se bodo prvouvrščenim reprezentancam iz vsake skupine ter trem najboljšim drugim priključile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija, ki prej ne bodo igrale, saj jih čakajo kvalifikacije za SP. Tudi drugi del kvalifikacij se bo odvil v dveh oknih s po tremi tekmami.