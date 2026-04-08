Košarka

Igrati z Dončićem bi bilo noro, poteza ga je ujela nepripravljenega

Anthony Davis je v pogovoru z Draymondom Greenom priznal, da je večkrat razmišljal o igranju z Luko Dončićem. Menjave v Dallas si ni predstavljal.
Obdobje Anthonyja Davisa v Teksasu je bilo prepredeno s poškodbami. Foto Cary Edmondson/Reuters
Obdobje Anthonyja Davisa v Teksasu je bilo prepredeno s poškodbami. Foto Cary Edmondson/Reuters
N. Gr.
8. 4. 2026 | 19:55
(Znova) Poškodovani zvezdnik Anthony Davis je v oddaji The Draymond Green Show razkril, da je o skupni igri z Luko Dončićem razmišljal že pred veliko menjavo, ki je spremenila ligo. Povedal je, da je svojemu agentu Richu Paulu večkrat govoril, kako izjemen je Dončić, in dodal, da sta se o tej možnosti pogovarjala že prej: »Luka je nor. Ves čas sva govorila o njem. Predstavljaj si mene z Lukom, to bi bilo noro.« Po njegovih besedah je bila ironija prav v tem, da je takšno sodelovanje videl kot sanjski scenarij, ne pa kot uvod v lastni odhod iz Los Angelesa v Dallas. 

Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Davis je še dejal, da ga je poklical Rich Paul in mu povedal, da je bil zamenjan v Dallas, sam pa mu sprva ni verjel. Njegov prvi odziv je bil odrezav, saj je mislil, da se agent šali. Šele ko mu je Paul zatrdil, da misli resno, je dojel, da gre za posel, v katerem je bil zamenjan prav za Dončića. »To me je povsem presenetilo, ujel me je nepripravljenega. Pred tem se nikoli nismo pogovarjali o tem, da bi lahko zapustil Los Angeles,« trdi Davis, ki ni več član Dallasa, Teksašani so ga pozimi poslali v Washington.

Zanimiv je bil tudi prvi stik centra z Dallasom. Po Davisovih besedah mu je Nico Harrison takoj po menjavi sporočil: »Rekel sem ti, da bom nekega dne prišel pote.« Davis je dodal, da ob tem sploh ni začel pogovora, ampak je odgovoril le: »Poklical te bom nazaj.«

Prvič izključen, še preden je odigral minuto za novo moštvo (VIDEO)

Kombinacija šoka, občudovanja Dončića in popolne nepripravljenosti je zaznamovala Davisov pogled na eno najbolj odmevnih menjav zadnjih let, ki se je za Dallas iztekla katastrofalno, tudi Davis pa ne skriva nezadovoljstva nad tem, da so ga »parkirali« v eno najslabših ekip v ligi.

Novice  |  Svet
Izjema v zakonu

Nemcem v vojaški starosti ni več treba prijaviti daljših počitnic

Zakon, ki je začel veljati januarja, načeloma ponovno uvaja naborništvo, a bo dejansko izveden le, če se v vojsko prostovoljno ne bo prijavilo dovolj ljudi.
8. 4. 2026 | 20:43
Preberite več
Šport  |  Košarka
Anthony Davis

Igrati z Dončićem bi bilo noro, poteza ga je ujela nepripravljenega

Anthony Davis je v pogovoru z Draymondom Greenom priznal, da je večkrat razmišljal o igranju z Luko Dončićem. Menjave v Dallas si ni predstavljal.
8. 4. 2026 | 19:55
Preberite več
