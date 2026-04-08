Igrati z Dončićem bi bilo noro, poteza ga je ujela nepripravljenega

(Znova) Poškodovani zvezdnik Anthony Davis je v oddaji The Draymond Green Show razkril, da je o skupni igri z Luko Dončićem razmišljal že pred veliko menjavo, ki je spremenila ligo. Povedal je, da je svojemu agentu Richu Paulu večkrat govoril, kako izjemen je Dončić, in dodal, da sta se o tej možnosti pogovarjala že prej: »Luka je nor. Ves čas sva govorila o njem. Predstavljaj si mene z Lukom, to bi bilo noro.« Po njegovih besedah je bila ironija prav v tem, da je takšno sodelovanje videl kot sanjski scenarij, ne pa kot uvod v lastni odhod iz Los Angelesa v Dallas.

Davis je še dejal, da ga je poklical Rich Paul in mu povedal, da je bil zamenjan v Dallas, sam pa mu sprva ni verjel. Njegov prvi odziv je bil odrezav, saj je mislil, da se agent šali. Šele ko mu je Paul zatrdil, da misli resno, je dojel, da gre za posel, v katerem je bil zamenjan prav za Dončića. »To me je povsem presenetilo, ujel me je nepripravljenega. Pred tem se nikoli nismo pogovarjali o tem, da bi lahko zapustil Los Angeles,« trdi Davis, ki ni več član Dallasa, Teksašani so ga pozimi poslali v Washington.

Zanimiv je bil tudi prvi stik centra z Dallasom. Po Davisovih besedah mu je Nico Harrison takoj po menjavi sporočil: »Rekel sem ti, da bom nekega dne prišel pote.« Davis je dodal, da ob tem sploh ni začel pogovora, ampak je odgovoril le: »Poklical te bom nazaj.«

Kombinacija šoka, občudovanja Dončića in popolne nepripravljenosti je zaznamovala Davisov pogled na eno najbolj odmevnih menjav zadnjih let, ki se je za Dallas iztekla katastrofalno, tudi Davis pa ne skriva nezadovoljstva nad tem, da so ga »parkirali« v eno najslabših ekip v ligi.