Imel je mehko roko in z odličnim metom nasul 54 točk

V ligi NBA so davi igrali le štiri ekme. Pod najodmevnejši dosežek se je podpisal Tyrese Maxey. Nasul je 54 točk in s tem prispeval levji delež k zmagi Philadelphie v Milwaukeeju s 123:114 po podaljšku

V 47 minutah je zvezdniški košarkar zadel 18 od 30 metov iz igre, 6 od 15 metov za tri točke in 12 od 14 prostih metov, pri čemer je dodal še devet asistenc in pet skokov.

Domači igralec Myles Turner je 15 sekund pred koncem zadel trojko in zagotovil vodstvo s 106:104, toda Maxey je sedem sekund pred koncem rednega dela zadel dva prosta meta za podaljšek. Maxey je v njem dosegel šest točk.

Paul George je za Philadelphio dodal 21 točk, Ryan Rollins pa 32 točk za oslabljeni Milwaukee, ki je bil brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. V kadru gostov je manjkal kamerunski center Joel Embiid.

V San Antoniu je De'Aaron Fox dosegel 26 točk, Keldon Johnson pa 25 s klopi, s čimer je ekipa Spurs za tretjo zaporedno zmago premagala gostujočo Atlanto s 135:126. Teksaške ostroge so brez Victorja Wembanyame zaradi poškodbe mečne mišice.

Nickeil Alexander-Walker je prišel do najboljšega izkupička sezone z 38 točkami, Jalen Johnson pa je vpisal 26 točk za Hawks. Za Atlanto sta znova zaigrala Kristaps Porzingis po poškodbi desnega kolena in Zaccharie Risacher po poškodbi levega kolka.

Orlando je zmagal petič v šestih tekmah. Jalen Suggs je dosegel 23 točk, Franz Wagner pa 20, Orlando pa je premagal oslabljene Los Angeles Clipperse s 129:101, kljub 31 točkam Jamesa Hardena. Clippers so izgubili tretjič po vrsti.

Španec Santi Aldama je dosegel 29 točk, avstralski center Jock Landale pa 21 s klopi, ekipa Memphisa je s tem premagala Sacramento s 137:96. Kralji so izgubili še osmič zapored.