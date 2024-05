Indiana si je priborila vročo nedeljo v Madison Square Gardnu

Serija polfinala vzhodne konference med Indiano Pacers in New York Knicks je dvoboj ekip, ki sta že dolga leta lačni uspeha v končnici. Temu primerno je občinstvo na vsaki tekmi izvrstno, tako je bilo tudi v noči na soboto, ko je razprodana dvorana v Indiannapolisu ponesla domače igralce do gladke zmage s 116:103 nad oslabljenimi New York Knicks. O konferenčnem finalistu bo odločala nedeljska sedma tekma.

Trener Indiane Rick Carlisle je po mizerni peti tekmi izzval svoje igralce, naj vendarle pokažejo pravo energijo, saj gre za končnico, in se po moško spopadejo z ekipo iz New Yorka, ki navdušuje ravno s trdo in bojevito igro. Igralci so trenerja uslišali, Indiana je s 47:35 dobila skoka, tokrat so si lepo porazdelili tudi strelsko breme in ob polčasu so vodili z 61:51. Takrat jim je padlo breme z ramen, sproščena Indiana pa ima morda celo najbolj nevaren napad v ligi NBA.

Jalen Brunson je imel več težav z obrambo Indiane, ki je pokazala mnogo več energije kot na peti tekmi. FOTO: Dylan Buell/AFP

V drugem polčasu se je pri Knicks prebudil Jalen Brunson (31 točk), a se jim je poznala vse bolj kratka klop. V zadnji četrtini je tekmo predčasno končal še Josh Hart, ki na parketu preživi največ minut, tokrat pa je začutil bolečine v trebuhu. »Pričakujem, da bo igral, to je vendarle sedma tekma,« je bil glede stanja soigralca jasen Brunson. Imel je prav, Knicks so v zadnjih minutah položili orožje in prihranili nekaj moči za ključno sedmo tekmo.

Indiana je pred svojimi gledalci dobila še šesto tekmo v tej končnici, v Indiannapolisu poraza še ne poznajo. Za to je bil najbolj zaslužen Pascal Siakam s 25 točkami, Andrew Nembhard in Tyrese Haliburton sta jih prispevala po 15. Tokrat je vsaj nekoliko bolje igral Haliburton, ki je bil na peti tekmi preveč pasiven, v ključnih trenutkih ni želel žoge v svojih rokah, v petkovem večeru pa je zbral še 9 asistenc in pomagal ekipi do zmage.

Zdaj ga čaka največja tekma kariere. »Zelo se veselim, zdaj je čas, da izpraznimo nabojnik, nimamo nič za izgubiti, šteje samo tisto, kar bomo pokazali v nedeljo,« se pomembnosti zadnje tekme zaveda Haliburton. Sedme tekme v seriji so nekaj posebnega, takrat se roke zatresejo tudi najbolj izkušenim, pod pritiskom pa ponavadi blestijo igralci, ki so iz pravega, šampionskega testa.

Poslastico v slovitem Madison Square Gardnu bomo lahko pospremili v nedeljo ob 21.30.

Liga NBA:

Indiana Pacers: New York Knicks 116:103 (3:3 v seriji)

Siakam 25, Turner 17, Nembhard in Haliburton 15; Brunson 31, McBride 20, DiVincenzo 17.