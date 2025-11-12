Italijani brez pravega odgovora za Ljubljančane

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem kolu evropskega pokala slavili peto zmago. Na domačem parketu so s 93:65 (69:51, 42:37, 19:13) premagali igralce kluba Reyer Venezia.

Ljubljančani so kljub nekaj izgubljenim žogam učinkovito začeli in zadeli prve tri mete izza črte za tri točke. Toda v živčnem začetku dvoboja si niso priigrali večje prednosti – tudi zaradi veliko zgrešenih prostih poskusov in nekaj zgrešenih polaganj.

Po vodstvu za šest točk po prvih desetih minutah (19:13) so gostje za nekaj časa ujeli ritem in z delnim izidom 10:2 izzvali minuto odmora domačega trenerja Zvezdana Mitrovića. Z dobro igro in nekaj individualnimi vložki v napadu, predvsem Umoje Gibsona, ki je vse svoje točke dosegel v prvem polčasu, so ostali korak pred Italijani.

Na odmor so odnesli prednost petih točk, v nadaljevanju pa je razliko sprva ohranjal DJ Stewart z nekaj težkimi meti iz polrazdalje, prvič pa je prednost na dvomestno število z zadetima prostima metoma dvignil Thomas Kennedy (53:43).

Zbrali kar 50 skokov

V nadaljevanju je Olimpija še bolj strnila obrambo, ki je bila že dotlej boljši del njene igre, v napadu pa je z nepopustljivostjo prišla do številnih drugih priložnosti. Do konca dvoboja je zbrala kar 19 napadalnih skokov.

Prednost je le rasla. Zadnjih deset minut so gostitelji začeli s +18 (69:51), do konca dvoboja pa ničesar niso prepuščali naključju kljub manjšemu padcu na začetku zadnje četrtine. Najvišja prednost je znašala 28 točk prav ob koncu dvoboja, Mitrović pa je pred tem ponudil priložnost tudi tistim, ki sicer igrajo manj.

Gibson je kljub ničli v drugem polčasu ostal najboljši strelec domače ekipe s 15 točkami, še pet njegovih soigralcev pa je preseglo mejo desetih točk. Kennedy (8 skokov) jih je dodal 14, David Škara in Jaka Blažič po 13, Stewart 11 in Aleksej Nikolić 10 ob šestih asistencah.

Ljubljančani so blesteli predvsem v skoku, zbrali so jih kar 50, medtem ko so jih imeli Italijani v statistiki »le« 28 skokov.

Cedevita Olimpija – Reyer Venezia 93:65 (69:51, 42:37, 19:13) Arena Stožice, sodniki: Panther, Peer, Theis (vsi Nemčija). Cedevita Olimpija: Stewart 11 (1:1), Gibson 15, Girard 2, Radović 4 (2:2), A. Nikolić 10 (1:2), Houindo 8 (4:10), Blažič 13 (6:6), Cerkvenik 3, Škara 13 (3:5), Kennedy 14 (2:2). Reyer Venezia: Tessitori 8 (2:3), Cole 7 (2:2), Horton 7 (1:3), De Nicolao 3 (1:2) Candi 3, Bowman 5 (1:2), Wheatle 8 (1:2), S. Nikolić 13 (2:2), Parks 7 (2:3), Wiltjer 4 (2:2). Prosti meti: Cedevita Olimpija 19:28, Reyer Venezia 14:21. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 8:20 (Gibson 3, A. Nikolić 3, Blažič, Cerkvenik), Reyer Venezia 5:23 (Cole, Candi, Wheatle, S. Nikolić, Parks). Osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Reyer Venezia 23.

V naslednjem krogu zmaji čez natanko teden doma igrali proti zadnjeuvrščenemu Hamburgu.