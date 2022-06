Italijani so od srca zaploskali Dragićevi in Dončićevi druščini

V edinem pripravljalnem nastopu pred tretjim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 slovenska košarkarska reprezentanca ni mogla računati na prav vse najmočnejše adute; manjkali so rekonvalescenta Vlatko Čančar in Klemen Prepelič ter zamudnik Žan Mark Šiško. Toda selektor Aleksander Sekulić je imel kljub vsemu na razpolago izjemno močno moštvo z Luko Dončićem in Goranom Dragićem na čelu, kakršno mu lahko zavidajo vsi kolegi. Tudi nekdanji odlični italijanski as Gianmarco Pozzecco, ki je pogrešal svoje največje zvezdnike in v nabito polni tržaški dvorani okusil prepričljiv poraz ob ognjenem krstu na klopi azzurrov.

Italija : Slovenija 71:90 (48:77, 37:53, 23:27) Allianz Dome, gledalcev 6370, sodniki Krejić (Slo), Borgo in Dori (oba Ita). Italija: Spissu 8, Petrucelli 6, Tonut 5 (1:1), Polonara 12 (3:4), Severini 7 (1:3) – prva peterka; Della Valle 6 (2:2), Flaccadori 5, Udom 2, Lever, Caruso, Vitali, Okeke 7 (0:1), Akele, Woldetensae 13 (2:3). Slovenija: Dončić 12 (2:5), G. Dragić 11 (4:4), Z. Dragić 8, Murić 9 (3:3), Tobey 6 – prva peterka; Rupnik, Nikolić 8, Blažič 6, Hrovat 6 (4:4), Dimec 8 (6:8), Glas 3, Macura 4, Čebašek 9.

V prvem nastopu po dolgi in naporni klubski sezoni slovenski reprezentanti še lovijo pravi tekmovalni ritem, a so brez težav unovčili svojo individualno kakovost. Ledino je začela orati peterka z Luko Dončićem, bratoma Goranom in Zoranom Dragićem, Edom Murićem in Mikom Tobeyjem, po zadnjem zaostanku s 5:7 pa se moštvo ni več oziralo nazaj. Dončić se je vpisal med strelce šele v 9. minuti za vodstvo Slovenije s 23:19, naslednji dve četrtini pa je dobila še bolj prepričljivo: drugo s 26:14 in tretjo s 24:11.

Goran Dragić je prvič po finalu EP 2017 oblekel slovenski dres. FOTO: Blaž Samec/Delo

V zadnjem delu dvoboja je ritem vidno padel, a so Sekulićevi nadomestni aduti izgubili le drobec velike prednosti. Dončić (za dve 2:5, za tri 2:7, 7 skokov in 5 asistenc) je medtem ostal pri 24 minutah igre, G. Dragić (za dve 2:2, za tri 1:3 in 4 asistence) pri 12.

»Vsi smo nestrpno pričakovali to tekmo. Želeli smo si igrati v takšnem vzdušju. Hvala vsem, ki so prišli iz Slovenije. Tekma je bila dobra, a bi lahko igrali tudi bolje. Marsikaj lahko še popravimo,« je po gladki zmagi ocenil selektor Sekulić.

Že v četrtek bo šlo zares

Naši košarkarji so z uspešno predstavo povišali skupno vodstvo v dvobojih z Italijo na 14:6. Moštvi sta se prvič pomerili junija 1992 v Zaragozi v kvalifikacijah za olimpijske igre v Barceloni, ko je Slovenija zmagala z 91:78. Zadnjič pa sta se srečali avgusta 2015 v Kopru. Na takratni pripravljalni tekmi so bili gostitelji uspešnejši s 76:67.

Slovensko reprezentanco zdaj čakata dva nastopa v tretjem ciklu kvalifikacij za SP 2023. V četrtek, 30. t. m., bo v Stožicah gostila Hrvaško, v nedeljo, 3. julija, pa se bo v Stockholmu pomerila s Švedsko. Obe tekmici je novembra lani premagala, a ne brez težav: južne sosede je v Zagrebu prekosila s 76:74, Skandinavce v Kopru s 94:89. Aleksander Sekulić ima zdaj na voljo veliko močnejšo zasedbo, toda okrepili so se tudi njeni izzivalci, še posebej Hrvati z Bojanom Bogdanovićem, Ivico Zubcem in Mariom Hezonjo.