Italijanke so izkoristile priložnost in Slovenkam zadale prvi poraz

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 začela s porazom. Na gostovanju je izgubila z Italijo z 62:67 (12:19, 30:32, 47:54).

Slovenija je nastopila precej oslabljena, manjkali sta dolgoletna kapetanka Teja Oblak in Američanka Jessica Shepard, kakor tudi igralke, ki nastopajo v ameriški študentski ligi. Shepard je sicer odpotovala z reprezentanco v Terni nad Rimom in bo prisotna tudi na naslednjih dveh tekmah v Ljubljani v soboto proti Latviji in v torek z Avstrijo.

V drugem delu kvalifikacij za eurobasket, ki bo junija prihodnje leto potekal v v Vilni, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu, so vse reprezentance začele z ničle. V vsaki skupini so po štiri ekipe, na EP pa se bosta uvrstili najboljši dve iz vsake skupine. Najboljše strelke Slovenije s 14 točkami so bile Zala Friškovec, Eva Lisec in Teja Goršič.