Italijanski selektor zapustil klop, Murić na slovenski ostaja vsaj še dva dni

Slovenska košarkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva z 84:77 premagala Italijo. Po tekmi se je od italijanske reprezentance poslovil Gianmarco Pozzecco, za Slovenijo pa bo vsaj še do srede igral Edo Murič, ki se bo poslovil po zadnji tekmi. Pozzecco je na novinarski konferenci po porazu povedal, da je bila to zanj zadnja tekma na klopi reprezentance. »Teh igralcev ne bo imel nihče tako rad, kot jih imam jaz,« je povedal o svojih – zdaj že nekdanjih – varovancih.

Pozzecco je italijansko košarkarsko reprezentanco vodil od leta 2022. »Vseeno mi je, kakšen tip trenerja sem ali če me imate za najslabšega trenerja. Nisem osredotočen na to, niti na svojo kariero. Ne zanima me, kaj si mislite o meni. Vsa moja pozornost je na mojih igralcih in nihče jih ne spoštuje tako, kot jih jaz,« je bil iskren.

Murić še stotič za reprezentanco

Edo Murić je medtem v zmagi, ki je Sloveniji zagotovila četrtfinale evropskega prvenstva, dosegel šest točk in vpisal pet skokov ter dve asistenci. Po veliki zmagi je priznal, da se je zmage veselil tudi iz na videz sebičnih razlogov, saj je z njo podaljšal svojo reprezentančno kariero, ki se bo zaključila po zadnji tekmi Slovenije na tem prvenstvu.

Nicolo Mell in Edo Murić v včerajšnjem dvoboju. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

»Zelo sem vesel, ker bi se v primeru poraza pogovarjali, kako sem jaz končal svojo reprezentančno kariero. Zaenkrat pa je ne bi rad še končal. Zelo vesel sem, da sem jo podaljšal za vsaj še tri dni,« je dejal po tekmi.

Proti Italiji je zaigral na 99. tekmi v slovenskem dresu, sredin četrtfinalni obračun z Nemčijo pa bo njegov 100. nastop za reprezentanco. »Zelo vesel in ponosen sem na to, da bom prvi igralec s 100 nastopi. Spomnim se, ko je KZS delil pokale za 25 in 50 nastopov, zdaj pa bomo videli, kaj nam bodo podelili za 100. Zlatega že imam, ne vem pa, kaj sledi po zlatu, diamanti? Želel sem si čim dlje podaljšati reprezentančno kariero. Vem, da bi lahko verjetno igral še nekaj let, ampak vidim, da imam za seboj igralce, ki si zaslužijo biti na tej sceni,« je sklenil.