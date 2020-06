Iz kapetanske vloge v direktorsko

Novo mesto – Moštvo Krkinih košarkarjev bo v prihodnjih dneh dobilo prva nova imena, danes pa se je okrepilo vodstvo kluba. Vlogo direktorja je prevzel 39-letni Jure Balažič, dosedanji kapetan ekipe in nekdanji slovenski reprezentant, ki bo po koncu kariere tudi v prihodnje del sedemkratnega slovenskega prvaka, pri katerem je začel športno pot. Po trinajstih letih bo nadomestil dosedanjega direktorja Mira Župevca.



Balažić je s Krko osvojil štiri naslove državnega prvaka (2003, 2010, 2011, 2012), leta 2011 pa je bil kapetan moštva, ki je domačemu naslovu dodalo še naslov prvaka pokala Fiba eurochallenge. Leta 2008 je bil Balažić tudi najboljši košarkar tekme All-Star v Sloveniji, v reprezentančnem dresu pa je nastopil na evropskih prvenstvih 2013 in 2015 ter na svetovnem prvenstvu 2014. V letih 2012-18 si je kruh služil v Turčiji pri Erdemirsporu, Tofašu, Istanbulu in Gaziantepu. Ni dolgo okleval

»Ko je prišla ponudba predsednika kluba, nisem kaj dosti okleval. Dejansko sem zadnja leta že nekajkrat premišljeval, kaj bom počel po koncu aktivne igralske kariere. Želel sem ostati v košarki. Ostajam doma in v matičnem klubu. Želim si, da bi lahko klubu pomagal po najboljših močeh, da bomo na vseh področjih še uspešnejši, kot smo bili doslej. Hvala za ponujeno priložnost in upam, da bom izpolnil klubska in svoja pričakovanja,« je poudaril Balažić, ki je kariero začel pri Krki leta 1997.