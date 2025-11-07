Iz Ljubljane je odšel potiho, vrača se kot MVP

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v evropskem pokalu vrnili na zmagovita pota in se dobre volje vrnili nazaj v Ljubljano, kjer bodo ostali do zadnjega tedna novembra. Na težki tekmi v Cluju so v drugem polčasu zasukali potek tekme in v zadnji četrtini izkoristili izkušnje za zmago s 93:87. »Prejeli smo 87 točk, a nismo igrali slabe obrambe, Molinar in Russell sta dosegla svoje točke, ostale smo uspešno omejili in zmagali,« je ocenil Aleksej Nikolić, ki je tokrat prispeval 14 točk.

Olimpija je s štirimi zmagami znova v zgornji polovici lestvice evropskega pokala, po zahtevnem oktobru jih čaka nekoliko lažje novembrsko nadaljevanje. Naslednje štiri tekme bodo Ljubljančani odigrali doma, v nedeljo (19.30) v Stožice prihaja Dunaj z MVP-jem meseca oktobra lige ABA Gregorjem Glasom.

Z odhodom na Dunaj je Glas, ki v Ljubljani kljub občasnim prebliskom ni našel pravega mesta in vloge v moštvu, zadel v polno. Oktobra je igral izvrstno in bil ključni mož pri obeh zmagah Vienne, s povprečjem 19 točk, 4,8 skoka in 2,8 asistence na tekmo je postal MVP meseca oktobra v ligi ABA.

Po Dunajčanih se bodo do 19. novembra v Ljubljani zvrstili še Umana Reyer Venezia (12. t.m.), Crvena zvezda (17. t.m.) in Hamburg (19. t.m.)