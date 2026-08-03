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Košarka

Iz težav s povezanostjo nastala zlata kolajna, o MVP pa: Je 'ekstra'!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je z zlatimi odličji vrnila v Ljubljano.
Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Galerija
Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
N. Gr.
3. 8. 2026 | 19:41
3. 8. 2026 | 21:05
2:51
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Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je po osvojitvi naslova evropskih prvakov v Trentu vrnila v domovino, kjer ji je Košarkarska zveza Slovenije pripravila sprejem. Mladi košarkarji so v Ljubljani predstavili pokal in zlate kolajne, selektor Domen Zevnik pa je poudaril, da uspeh ni naključje in da slovensko košarko čakajo svetli časi.

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»Rekel bi, da je prihodnost svetla za vse te naše fante,« je dejal Zevnik. Posebej je izpostavil Stefana Joksimovića, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. »Kar vidimo od njega na terenu, je seveda ‘ekstra’, vendar bi ga res rad pohvalil tudi za to, kar dela izven terena, na treningih, v pripravah na tekmo, pri fokusu,« je dodal o mladem organizatorju igre.

Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. Ljubljana, 3. avgust 2026
Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. Ljubljana, 3. avgust 2026

Slovenija je na poti do evropskega naslova premagala Litvo, Bolgarijo, Latvijo, Izrael, Španijo in v finalu še domačo Italijo z 88:71. Edini poraz je doživela v skupinskem delu proti Nemčiji. Kot je selektor poudaril v izjavi za STA, naslov evropskih prvakov potrjuje kakovost generacije, ki je pred dvema letoma na evropskem prvenstvu do 16 let osvojila šele 12. mesto. »Trenutno poteka menjava generacij. Verjamem, da bodo ti fantje kmalu pisali uspešno zgodbo na članski ravni,« je dejal Zevnik.

Kapetan Jusuf Karišik je priznal, da je bila ekipa dodatno motivirana zaradi kritik po slabšem rezultatu pred dvema letoma. »Pred dvema letoma smo doživeli neke vrste tragedijo. Od takrat se širijo grde govorice, da nismo prava generacija, tako da smo zdaj pokazali, da znamo, da smo borbena ekipa in da se borimo en za drugega,« je povedal. Podobno je za STA ocenil tudi Lukas Bojović. »V preteklosti smo bili preveč individualni igralci. Ko pa je preklopilo, pa smo bili neustavljivi.«

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Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. Ljubljana, 3. avgust 2026
Sprejem košarkarske reprezentance do 18 let, ki je v nedeljo v Italiji osvojila naslov evropskih prvakov. Ljubljana, 3. avgust 2026

Zevnik meni, da je bila prav pripravljenost igralcev na prilagajanje ključ do uspeha. »Sami so se zavedali, da so imeli težave s povezanostjo. Vsak je moral žrtvovati del svoje igre. Iz tekme v tekmo smo potem rasli skupaj in oblikovali to lepo zgodbo,« je sklenil selektor.

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slovenska košarkarska reprezentancazlata kolajnaDomen ZevnikStefan Joksimović

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