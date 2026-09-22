Iz Turčije k srbskim prvakom

Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić je novi igralec Spartaka iz Subotice. V pretekli sezoni je igral za turški Denizli, kjer je v povprečju dosegal sedem točk in 4,7 skoka na tekmo, s srbskim košarkarskim prvakom pa je zdaj podpisal enoletno pogodbo.

»KK Spartak je v svoje vrste privabil izkušenega slovenskega centra. Omić, visok 216 centimetrov, je eden najbolj prepoznavnih centrov v regionalni košarki. Svojo kariero je gradil v več kot desetih evropskih klubih,« so ob prihodu Slovenca zapisali pri Subotici. Omić je v bogati karieri osvojil evropski pokal, naslov prvaka Srbije in tri naslove prvaka Slovenije, leta 2018 pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) finala srbske superlige, so še zapisali na spletni strani Spartaka.

Visok je 216 cm. FOTO: dokumentacija Dela

Spartak bo novo sezono začel v nedeljo, ko bo v prvem krogu lige Aba gostil ekipo Studentski centar. Štiriintridesetletni Omić je sicer igral že za številne klube v Sloveniji in tujini. Igral je za Zlatorog, Gran Canario, Efes, Unicajo, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut, Bourg, Cedevito Olimpijo, Guangxi in Metropolitans.

Košarkarsko pot je začel v Črnomlju. Ko je kot 14-letni fant iz rodne Tuzle (BiH) prišel v Slovenijo, je sprva treniral nogomet in sploh še nikoli ni držal košarkarske žoge v rokah. Ker pa je bil izjemno visok, sta ga lokalna trenerja Milan Kordič in Igor Štrucelj v Košarkarskem klubu Kolpa Črnomelj usmerila v košarko.