Prepelič: Na slab dan bomo vedno dosegli 90 točk, ključna bo obramba

Po zanesljivi, a vendar težje priigrani zmagi, kot smo pričakovali, so imeli slovenski košarkarji mešane občutke. Led je prebit, Slovenija je svetovno prvenstvo odprla z zmago proti Venezueli s 100:85, toda v igri je bilo veliko nihanj. Rezerve so zlasti v obrambi, ki bo morala biti v ponedeljek proti Gruziji bolj odločna.

»Vedno znova ponavljamo, da je prva tekma na prvenstvu najbolj pomembna in potem naslednja. Venezuela je zelo čvrsta ekipa, stalno na meji osebne napake. V prvem polčasu so bili tekmeci zelo razigrani, zadeli 12 trojk. Ampak potem smo jih končno zlomili. Ne bomo se preveč ukvarjali z njimi, čez manj kot 48 ur je nova tekma, verjetno najpomembnejša v skupini. Na njo se moramo pripraviti še boljše, kot smo se na to. Naš napad ni vprašljiv, tudi na slab dan bomo vedno dosegli 90 točk, bolj pomembna je obramba, na katero se moramo bolj osredotočiti. V drugem polčasu je bila boljša kot v prvem, v zadnjih minutah je ob visoki razliki zbranost malce padla. Dobro, da smo ostali zdravi in da se ni nihče poškodoval. Gremo naprej,« je za Šport TV povedal Klemen Prepelič, ki je dosegel 18 točk.

Selektor Aleksander Sekulić je razmišljal podobno: »V prvem polčasu smo šli v tekmo, kot da Venezuelo podcenjujemo. Ne toliko nje, kot situacijo na igrišču. Dovolili smo, da so se razigrali z meti z razdalje, potem je bilo malce težje nadzirati tekmo. V drugem polčasu smo stvari izboljšali, a se prevečkrat sprostili in dovoljevali lahke koše, kar si ne smemo več privoščiti. Je pa res, da je bila danes zelo fizična tekma. Dovoljen je bil kontakt, predvsem na Luki Dončiću, kar je zame presenetljivo. Temu se bomo mogli prilagoditi. Kar je najbolj pomembno, bolje bomo morali zaustavljati najboljše strelce. Z zmago ne smemo biti nezadovoljni. Nobena ekipa ni slaba, nobene ne gre podcenjevati in nobena zmaga ni samoumevna.«

Klemen Prepelič je dosegel 18 točk. FOTO: Issei Kato/Reuters

Luka Dončić je za STA dodal: »Vedeli smo, da tekma ne bo lahka, saj smo z Venezuelo igrali že pred dvema letoma. So fizična ekipa, borbena, predvsem pa so bili na začetku tekme zelo natančni. V prvi četrtini so zadeli kar devet trojk. A borili smo se do konca in vknjižili pomembno prvo zmago. Čeprav smo prejeli 51 točk ob polčasu in 85 na koncu, naša obramba ni bila tako slaba, zagotovo pa imamo v tem segmentu še precej rezerve.«