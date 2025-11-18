Izjemen trojni dvojček Jokića ni bil dovolj za zmago; LeBron na pragu vrnitve

Aktualni prvaki lige NBA, Oklahoma City Thunder, nadaljujejo z izjemnimi predstavami v novi sezoni. Ponoči so v New Orleansu slavili s 126:109 in dosegli že šesto zaporedno zmago. S skupnim izkupičkom 14 zmag in le enim porazom na 15 tekmah ostajajo trdno na vrhu lige.

Ponovno so dokazali širino svoje ekipe, saj je kar šest igralcev doseglo dvomestno število točk. Najbolj sta izstopala Chet Holmgren s 26 točkami in Shai Gilgeous-Alexander s 23. Pri domačih je bil z 24 točkami najboljši Jeremiah Fears.

Odlično gre tudi vodilni ekipi vzhodne konference, Detroit Pistons. S 127:112 so ugnali Indiana Pacers in vknjižili svojo deseto zaporedno zmago. V sezoni imajo zdaj 12 zmag in le dva poraza na 14 nastopih.

Aktualni prvaki lige NBA, Oklahoma City Thunder, nadaljujejo z izjemnimi predstavami. FOTO: Stephen Lew/Reuters

Blestel je Jalen Duren, ki je ob 31 točkah zbral še 16 skokov, Daniss Jenkins pa je dodal 26 točk. Pri poražencih je bil z 29 točkami najbolj učinkovit Pascal Siakam.

Jokićev trojni dvojček ni bil dovolj

Najbolj dramatično je bilo v Denverju, kjer je druga ekipa zahoda kljub izjemni predstavi svojih zvezdnikov morala priznati premoč Chicagu (127:130).

Izjemni Srb Nikola Jokić je dosegel neverjeten trojni dvojček (36 točk, 18 skokov, 13 podaj). Odlično mu je sledil tudi Jamal Murray s 34 točkami in 11 skoki, a niti to ni bilo dovolj za zmago. Jokić je ob pisku sirene zgrešil met za izenačenje in podaljšek.

Jokić je dosegel 36 točk, 18 skokov in 13 podaj. FOTO: Ron Chenoy/Reuters

Pri zmagovalcih, ki so imeli kar 11 različnih strelcev, sta bila z 21 točkami najboljša Josh Giddey in Ayo Dosunmu.

Barnes z blokado rešil Toronto

Na vzhodu je na drugem mestu zdaj Cleveland, ki je s 118:106 premagal Milwaukee; Donovan Mitchell je za zmagovalce dosegel 37 točk.

Le zmago za njimi je Toronto, ki je po napeti končnici slavil četrto zaporedno zmago. Od Charlotte Hornets so bili boljši s 110:108.

Donovan Mitchell je za Cleveland dosegel 37 točk. FOTO: David Richard/Reuters

Brandon Ingram je za zmagovalce dosegel 27 točk, zmago pa je rešil Scottie Barnes, ki je desetinko sekunde pred koncem blokiral met Collina Sextona za morebitno izenačenje.

James blizu vrnitve

Moštvo Los Angeles Lakers z Luko Dončićem je bilo ponoči prosto. Ostajajo na četrtem mestu zahoda, navijači pa nestrpno pričakujejo vrnitev LeBrona Jamesa.

Zvezdnik LeBron James je v ponedeljek prvič po poškodbi opravil celoten trening z ekipo. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Zvezdnik je v ponedeljek prvič po poškodbi opravil celoten trening z ekipo in vse kaže, da bo kmalu prvič nastopil v novi sezoni. Priložnost bi lahko dobil že danes ponoči proti Utahu.

»Vse spremljamo vsako minuto, vsako uro. Gremo korak za korakom skozi ves ta proces. Videli bomo, kako se bom počutil zvečer, kako ponoči, kako, ko se bom zbudil,« je novinarjem po treningu povedal James.