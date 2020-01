Izjemna predstava Dončića Dallas popeljala do zmage proti Portlandu

Slovenski košarkarski zvezdnikje znova blestel v severnoameriški ligi NBA. Na domači tekmi proti Portland Trailblazers je z osmimi doseženimi trojkami in 35 točkami popeljal svoj Dallas do zmage s 120:112. V pretekli noči je do zmage z Miami Heat prišel tudiPo počasnem začetku Dallasa, ko je Portland povedel za 11 točk sredi prve četrtine, je bil Dončić ključni igralec preobrata s štirimi doseženimi meti za tri v treh minutah. Dallas je do konca četrtine zaostanek preobrnil in nato vodstvo držal preostanek tekme, pri čemer je 20-letni Ljubljančan v 34 minutah igre dosegel 35 točk, osem podaj in sedem skokov. Pri tem je zadel tudi osem metov za tri točke, kar je njegov osebni rekord.Tudi prvi zvezdnik Portlandas 34 točkami in 10 podajami ni mogel preprečiti nove zmage Dončića in njegovega moštva, ki je s 27 zmagami in 15 porazi v tej sezoni na 6. mestu v zahodni konferenci.V dresu Miamija je do zmage prišel tudi Dragić na gostovanju v Oklahomi. Tudi Miami je z izjemo prvega dela prve četrtine vodil celo tekmo, slovenski organizator igre pa je v 29 minutah igre prispeval 10 točk in pet podaj. Najbolj učinkovit igralec Miamija je bil tokratz 22 točkami, za Oklahomo jedosegel 27 točk.Dončić in Mavericksi imajo zdaj štiri dni počitka do naslednje tekme, ko bodo v noči na sredo gostili Los Angeles Clippers. Dragić bo z Miamijem v nedeljo zvečer gostoval v San Antoniu. Tretji slovenski košarkar v NBApa bo imel priložnost, da stopi v igro v noči na ponedeljek, takrat namreč Denver Nuggets gostijo Indiano Pacers.