FOTO:Izjemni Lillard dosegel toliko točk kot Dončić in Porzingis skupaj

Ljubljana – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so morali tokrat v ligi NBA po hudem boju s 131:134 priznati premoč igralcem kluba Portland Trail Blazers.je zbral 25 točk.Slovenski »čudežni deček« je to pot iz igre zadel osem od 19 poskusov (prosti meti: 7:0, za dve: 6:11, za tri: 2:8). Poleg tega je v 35 minutah v statistiko vpisal še deset asistenc in osem skokov ter šest izgubljenih žog. Bil je drugi najboljši strelec Dallasa, št. 1 v moštvu pa je bil tokrat Latvijec, ki je dosegel 36 točk (z metom iz igre 12:17).Z naskokom najboljši strelec tekme je bil, ki je zbral toliko točk kot Dončić in Porzingis skupaj – namreč kar 61. Ameriški zvezdnik je bil stoodstoten pri prostih metih (18:18), iz igre pa je zadel 17 od 32 poskusov (od tega 9:17 za tri točke).