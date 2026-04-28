Košarka

Izjemni Nikola Jokić ohranil upanje Denverja, metla prvakov

Srbski orjak je v peti tekmi prvega kroga končnice lige NBA proti Minnesoti dosegel trojni dvojček, 27 točk, 12 skokov, 16 asistenc. Cooper Flagg novinec leta
Nikola Jokić je podaljšal upanje Denverja o napredovanju v drugi krog končnice. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP
Š. R.. STA
28. 4. 2026 | 08:12
28. 4. 2026 | 08:15
Košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder so v četrti tekmi prvega kroga končnice lige NBA s 131:122 premagali Phoenix Suns in se s 4:0 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale. Orlando je po zmagi s 94:88 proti Detroitu povedel s 3:1, Denver je po slavju s 125:113 nad Minnesoto znižal na 2:3. Novinec lige je postal Dallasov Cooper Flagg.

Oklahoma, najboljša ekipa zahodne konference po koncu rednega dela, v prvem krogu končnice ni imela težav s Phoenixom. Branilci naslova so zmagali še na četrti tekmi, drugi v gosteh, ter brez poraza še tretjič v zadnjih treh sezonah napredujejo v drugi krog oziroma konferenčni polfinale.

V tem se bo Oklahoma merila z zmagovalcem serije med Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića in Houston Rockets. Jezerniki, ki trenutno igrajo brez poškodovanega slovenskega zvezdnika, kot tudi Austina Reavesa, vodijo s 3:1 v zmagah. Naslednji dvoboj bo v noči na četrtek po slovenskem času.

Shai Gilgeous-Alexander je za Thunder vpisal 31 točk in osem podaj. Chet Holmgren jih je dodal 24 in pobral 12 skokov, 22 točk je pristavil Ajay Mitchell. Pri soncih je bil s 24 točkami najboljši Devin Booker, po 23 sta jih dosegla Jalen Green in Dillon Brooks.

Shai Gilgeous-Alexander in drugi košarkarji Oklahome so na hitro opravili s Phoenixom. FOTO: Mark J. Rebilas/Imagn Images Via Reuters Connect

Medtem ima najboljša ekipa rednega dela v vzhodni konferenci Detroit Pistons težave z osmopostavljenim Orlandom. Magic je četrto tekmo, drugo na domačem parketu, dobil s 94:88 in je po vodstvu s 3:1 le še zmago oddaljen od napredovanja.

Za Orlando bi to bila prva zmaga v končnici po 16 letih, leta 2010 so zadnjič prišli do drugega kroga. Od takrat so šestkrat izgubili v prvem krogu, devetkrat pa ostali brez nastopa v končnici.

Tokrat se je Orlando v končnico prebil skozi play-in turnir in bi lahko postal šele sedma ekipa v zgodovini lige, ki je kot osmopostavljena izločila prve nosilce. Odkar se je končnica razširila na štiri dobljene zmage leta 2003, se je to zgodilo le štirikrat.

Desmond Bane je dosegel 22 točk, Franz Wagner mu je pomagal z 19 v treh četrtinah, nato pa zaradi lažje poškodbe do konca presedel na klopi. Paolo Banchero je dodal 18 točk in osem skokov.

Detroit je s 25 točkami vodil Cade Cunningham, a je imel poleg šestih podaj in devetih skokov tudi osem izgubljenih žog. Tobias Harris je pristavil 20 točk. Skupaj so Pistons kar 20-krat izgubili žogo, kar je enkrat več kot Orlando. Pistons drugega kroga končnice niso videli od leta 2008, štirikrat so odtlej izgubili v prvem.

Denver je na krilih srbskega asa Nikole Jokića z zmago na domači peti tekmi izsilil šesti dvoboj v seriji proti volkovom, ta bo v Minneapolisu. Trikratni MVP lige je vpisal trojni dvojček s 27 točkami, 16 podajami in 12 skoki.

Jamal Murray je pomagal s 24 točkami in sedmimi podajami, Spencer Jones je vpisal 20 točk. Minnesoto je s 27 točkami vodil Julius Randle, dodal je devet skokov in šest podaj. Pri volkovih sta manjkala poškodovana Anthony Edwards in Donte DiVincenzo.

Dallasov najstnik Cooper Flagg je bil v ligi NBA izbran za novinca leta. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect

Košarkar Dallas Mavericks, 19-letni Cooper Flagg, je bil medtem izglasovan za najboljšega novinca v letošnji sezoni, je sporočila liga NBA. Flagg, ki ga je Dallas izbral kot prvega na lanskem naboru, je v svoji prvi sezoni v povprečju dosegal 21 točk, 6,7 skoka in 4,5 podaje na tekmo. Mavs so z razmerjem zmag in porazov 26-56 ostali brez končnice.

S tem je Flagg postal tretji Dallasov košarkar s takšnim nazivom po Jasonu Kiddu leta 1995 in Dončiću leta 2019. Prav nepričakovana menjava Slovenca v Los Angeles v lanski sezoni je pozneje botrovala k pridobljenemu prvemu izboru Dallasa v loteriji, s katerim je nato izbral Flagga.

Novice  |  Slovenija
Odpuščanja

57 zaposlenim v podjetju Dani AFC danes delijo redne odpovedi

V podjetju je zaposlenih 57 oseb, od tega 45 žensk, med vsemi zaposlenimi pa je tudi 11 invalidov.
28. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Bezeg: kaj je v resnici užitno in zakaj z njim ni dobro eksperimentirati

Čeprav se zdi, da ga vsi nabiramo in pripravljamo, bezeg spada med rastline, ki jih je treba znati pravilno uporabljati.
Kaja Berlot 28. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
KPK

KPK: Stanje na področju lobiranja je zaskrbljujoče

Komisija je v letu 2025 uvedla 115 prekrškovnih postopkov.
28. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Novice  |  Svet
Hrvaška

Na hrvaških šolah so prejeli nove grožnje z bombami

Na Hrvaškem so v petih dneh minulega tedna po ocenah prejeli več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah.
28. 4. 2026 | 10:26
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Humanitarna akcija

Slovenski študentje na Kubo z zdravili in sporočilom: Prebijmo embargo

V to karibsko državo bodo dostavili približno 100 kilogramov zdravil.
28. 4. 2026 | 10:21
Preberite več
