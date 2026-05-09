Izjemni Wembanyama v zadnji četrtini dosegel 16 točk in pokopal volkove

Jalen Brunson je dosegel 33 točk in z odločilnimi meti v zaključku zapečatil zmago New York Knicks nad Philadelphio 76ers s 108:94 za vodstvo v polfinalu vzhodne konference končnice severnoameriške košarkarske lige NBA s 3:0 z zmagah. Košarkarji San Antonio Spurs pa so Minnesoto Timberwolves ugnali s 115:108 in povedli z 2:1 v zmagah.

Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je v zadnji četrtini dosegel 16 točk in prevesil tehtnico v napeti tekmi. Dva metra in 19 cm visoki igralec prvič igra v končnici NBA, večer v Minneapolisu pa je končal s skupno 39 točkami, 15 skoki in petimi blokadami. »Za to sem ustvarjen. To imam rad bolj kot karkoli drugega,« je dejal Wembanyama.

Minnesoto je spodbudila vrnitev Anthonyja Edwardsa, ki je okreval po poškodbi kolena. Tekmo je končal z 32 točkami, 14 skoki in šestimi podajami, a to na koncu ni bilo dovolj, saj so Timberwolves začeli slabo in zgrešili prvih 12 poskusov iz igre.

Wembanyama je blestel v obrambi, začel je z dvema velikima blokadama in prisilil Minnesoto, da je metala izven rakete. A so se domači vrnili v igro in ob polčasu je bil izid izenačen 51:51. Po odmoru se je igra razvnela. Tudi dobesedno, po sporu Jadena McDanielsa in Stephona Castleja je sledil pretep več igralcev na obeh straneh. Toda Wembanyama je ohranil mirno kri in končal s trojkama in tako zapečatil zmago.

Embiidov povratek po poškodbi in vroče-hladni Paul George

Na drugi tekmi večera je Brunson za Knicks proti Sixers v 38 minutah zadel 11 od 22 metov, s čimer je ekipi zagotovil šesto zaporedno zmago v tej končnici, ko so v zadnji četrtini prednost štirih točk spremenili v še eno dvomestno zmago. Josh Hart je dosegel 12 točk in 11 skokov, Mikal Bridges pa 23 točk, s čimer je kratkohlačnike približal na eno zmago od njihovega drugega zaporednega nastopa v konferenčnem finalu.

Jalen Brunson (levo) je bil s 33 točkami tokrat nosilec igre pri Knicks. FOTO: Bill Streicher/Reuters Connect

Joel Embiid je po vrnitvi za Sixers dosegel 18 točk, potem ko je izpustil drugo tekmo zaradi zvina desnega gležnja in bolečega desnega kolka. »Mislim, da nam je dal vse, kar je lahko,« je dejal trener Nick Nurse.

Paul George je v prvi četrtini prišel do 15 točk, v nadaljevanju pa ostal brez njih, ko je zgrešil vseh naslednjih devet metov, Sixers pa so zapravili 12 točk prednosti.