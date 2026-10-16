Izvedel je, da bo čuval Dončića, in zaklel: Kaj za vraga? Me boš vrgel v ogenj?

Yaxela Lendeborga je že v pripravljalnem obdobju skoraj doletela ena najtežjih obrambnih nalog v ligi NBA. Novincu Golden Stata je namreč pomočnik trenerja Frank Vogel pred obračunom z Los Angeles Lakers sporočil, da bo njegova glavna naloga pokrivanje Luke Dončića.

Odziv 24-letnega Američana je bil precej iskren.

»Bil sem na telefonu in se sproščal, ko je prišel do mene in rekel: 'Hej, nocoj boš čuval Luko.' Sam sem si mislil: 'Kaj za vraga?' Kar tako me boš vrgel v ogenj?« je pogovor z Vogelom opisal Lendeborg.

Navzven je skušal ostati miren, povsem drugače pa je bilo v njegovi glavi. »Poskušal sem se obnašati, kot da je vse v redu in da me ni strah. Ampak bil sem prestrašen. To je bilo noro.«

Vogel ga ni ravno pomiril

Nekdanji trener Lakers, ki je zdaj pomočnik Steva Kerra pri Golden Statu, svojega novinca nato ni ravno potolažil.

»Rekel mi je nekaj v smislu: 'Mislim, da dosega 30 ali 35 točk na tekmo. Nihče ga ne more ustaviti, zato daj vse od sebe.' Po tem mi je po glavi rojilo vse mogoče,« je nadaljeval Lendeborg.

Na njegovo olajšanje se dvoboj z Dončićem nazadnje sploh ni zgodil. Slovenski zvezdnik je pripravljalno tekmo v Las Vegasu izpustil, Lakers pa so proti Golden Statu izgubili z 89:101.

»Ko smo prišli v dvorano, so nam povedali, da ne bo igral. V trenutku sem moral povsem spremeniti vse, kar sem si prej zamislil,« je povedal Lendeborg.

Namesto Dončića ga je čakala povsem drugačna naloga. Del tekme je moral kot center pokrivati kar 218 centimetrov visokega Walkerja Kesslerja. Čeprav je imel v obrambi nekaj težav, se je še kako oddolžil na drugi strani igrišča. V 26 minutah je dosegel 17 točk, pet skokov in štiri asistence ter dodal še dve ukradeni žogi.

Dončiću se morda ni izognil za dolgo

Lendeborg je eno od največjih odkritij pripravljalnega obdobja lige NBA. Warriors so ga junija izbrali na naboru, potem ko je z univerzo Michigan osvojil naslov prvaka NCAA.

Na prvih štirih pripravljalnih tekmah je v povprečju dosegal 15,3 točke, 8,3 skoka in 3,8 asistence, njegove predstave pa so bile dovolj prepričljive, da ga namerava Kerr ob začetku rednega dela sezone uvrstiti v začetno peterko.

To pa pomeni, da se nalogi, ki ga je tako prestrašila, vendarle ni za dolgo izognil.

Golden State in Lakers se bosta namreč znova srečala že 21. oktobra v Los Angelesu, ko bosta prav z medsebojno tekmo začela novo sezono lige NBA. Če bo Dončić takrat na parketu, bo imel Vogel novo priložnost, da Lendeborga še enkrat vrže v ogenj.