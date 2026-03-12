  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

Na parketu lige NBA je blestel tudi ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard.
Nikola Jokić je bil spet zelo dobro razpoložen. FOTO: Ron Chenoy/Reuters
Galerija
Nikola Jokić je bil spet zelo dobro razpoložen. FOTO: Ron Chenoy/Reuters
M. Š., STA
12. 3. 2026 | 07:47
12. 3. 2026 | 07:53
3:50
A+A-

Sedemkratni udeleženec tekme zvezd Kawhi Leonard lahko pri 34 letih še vedno igra vrhunsko košarko. V Inglewoodu je popeljal ekipo Los Angeles Clippers do pomembne zmage nad Minnesoto (153:128), potem ko je dosegel kar 45 točk.

Leonard je imel ostrostrelsko natančen met iz igre (15:20), ob tem pa je zadel šest trojk iz devetih poskusov. V 31 minutah na igrišču je zabeležil svojo peto tekmo z vsaj 40 točkami v tej sezoni lige NBA. Ameriški zvezdnik je bil tokrat res nezaustavljiv. Najboljši strelec pri tekmecih Anthony Edwards je zbral 36 točk.

Forma dvakratnega prvaka lige NBA (2014 s San Antoniom in 2019 s Torontom) sovpada z impresivnim nizom zasedbe iz Kalifornije. Clippers so se po katastrofalnem začetku sezone vrnili na osmo mesto v zahodni konferenci z razmerjem 33 zmag in 32 porazov.

Kalifornijci lahko tako kljub odhodom Jamesa Hardna, ki so ga zamenjali za Dariusa Garlanda, in centra Ivice Zubca sredi sezone še upajo na uvrstitev v končnico.

Uspešni tudi Čarovniki

Orlando Magic je prišel do pete zaporedne zmage v ligi NBA. Junak tekme proti Cleveland Cavaliers (128:122) je bil Desmond Bane, ki je imel odličen večer s 35 točkami, šestimi skoki in šestimi podajami »Kar mi je bilo pri tem najbolj všeč, je bilo to, da smo se tekme lotili s pravo miselnostjo,« je dejal Bane. »Vedeli smo, kaj moramo narediti, in to nam je na koncu uspelo.«

»Igramo pravilno, saj se na obeh straneh igrišča žrtvujemo drug za drugega. Igra ne sloni le na enem igralcu, ampak na vseh. Trudimo se, v obrambi pa smo čvrsti. To nam omogoča, da smo samozavestni v napadu. Bilo je zabavno,« je bil dobro razpoložen Bane, ki je po podaji iz avta 18 sekund pred koncem zadel trojko in svoji ekipi zagotovil neulovljivo prednost. Pri Clevelandu je imel James Harden na svojem računu 30 točk in osem podaj.

Cleveland na lestvici vzhodne konference ostaja na četrtem mestu (40 zmag, 26 porazov), tik pred Orlandom, ki je prehitel tekmeca iz Miamija na petem mestu (36 zmag, 28 porazov). Miami Heat ima 37 zmag, a 29 porazov.

Kawhi Leonard je dosegel kar 45 točk. FOTO: Sean M. Haffey/AFP
Kawhi Leonard je dosegel kar 45 točk. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Rakete povsem odpovedale

Izvrsten večer je tudi za košarkarji Denver Nuggets. Nikola Jokić je dosegel še en trojni dvojček (16 točk, 12 skokov, 13 podaj) za prepričljivo zmago nad Houston Rockets (129:93). Rakete so na začetku tretje četrtine povsem odpovedale, razlog za to je bil tudi Jamal Murray, ki je končal tekmo s 30 točkami.

Na lestvici zahodne konference so štiri ekipe od tretjega do šestega mesta skoraj povsem izenačene. Houston in LA Lakers, za katere igra slovenski as Luka Dončić, imata 40 zmag in 25 porazov, Denver in Minnesota pa 40 zmag in 26 porazov. Na vrhu ima Oklahoma 51 zmag in 15 porazov, San Antonio pa je drugi z 48 zmagami in 17 porazi.

V New Orleansu je Trey Murphy dosegel 28 točk, Dejounte Murray pa 27, domači Pelikani pa so ugnali Toronto s 122:111.

 

   

 

   

 

Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
11. 3. 2026 | 11:01
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Volitve

Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
10. 3. 2026 | 15:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Liga NBANikola JokićDenver NuggetsHouston Rockets

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Vojna na Bližnjem vzhodu se širi na morje, cene nafte pod pritiskom

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
12. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, kdaj bodo pražili Petra Prevca?

Bralce tokrat zanima, kdaj bo na sporedu oddaja Na žaru, zakaj so enkrat paralimpijske in drugič paraolimpijske igre in kaj je z oddajo Alpe–Donava–Jadran.
12. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

Na parketu lige NBA je blestel tudi ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard.
12. 3. 2026 | 07:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Kateri politični stranki ste najbližje? Preverite v volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recept dneva: Stepen grški jogurt – božanska sladica v nekaj minuah

Zvezda prihajajočih piknikov. Odlično se poda k svežim jagodam, malinam ali borovnicam, hrustljavi granoli, zdrobljenim piškotom ali graham krekerjem
Kaja Berlot 12. 3. 2026 | 06:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

Na parketu lige NBA je blestel tudi ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard.
12. 3. 2026 | 07:47
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Kateri politični stranki ste najbližje? Preverite v volilnem kvizu

Pripravili smo volilni kviz, ki omogoča hitro primerjavo vaših stališč s stališči slovenskih političnih strank.
12. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recept dneva: Stepen grški jogurt – božanska sladica v nekaj minuah

Zvezda prihajajočih piknikov. Odlično se poda k svežim jagodam, malinam ali borovnicam, hrustljavi granoli, zdrobljenim piškotom ali graham krekerjem
Kaja Berlot 12. 3. 2026 | 06:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Cesarska zgodovina in balkanski užitki

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vodenje in inovacije v luksuzu

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo