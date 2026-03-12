Izvrstni Jokić spet pokazal svoje razkošno znanje

Sedemkratni udeleženec tekme zvezd Kawhi Leonard lahko pri 34 letih še vedno igra vrhunsko košarko. V Inglewoodu je popeljal ekipo Los Angeles Clippers do pomembne zmage nad Minnesoto (153:128), potem ko je dosegel kar 45 točk.

Leonard je imel ostrostrelsko natančen met iz igre (15:20), ob tem pa je zadel šest trojk iz devetih poskusov. V 31 minutah na igrišču je zabeležil svojo peto tekmo z vsaj 40 točkami v tej sezoni lige NBA. Ameriški zvezdnik je bil tokrat res nezaustavljiv. Najboljši strelec pri tekmecih Anthony Edwards je zbral 36 točk.

Forma dvakratnega prvaka lige NBA (2014 s San Antoniom in 2019 s Torontom) sovpada z impresivnim nizom zasedbe iz Kalifornije. Clippers so se po katastrofalnem začetku sezone vrnili na osmo mesto v zahodni konferenci z razmerjem 33 zmag in 32 porazov.

Kalifornijci lahko tako kljub odhodom Jamesa Hardna, ki so ga zamenjali za Dariusa Garlanda, in centra Ivice Zubca sredi sezone še upajo na uvrstitev v končnico.

Uspešni tudi Čarovniki

Orlando Magic je prišel do pete zaporedne zmage v ligi NBA. Junak tekme proti Cleveland Cavaliers (128:122) je bil Desmond Bane, ki je imel odličen večer s 35 točkami, šestimi skoki in šestimi podajami »Kar mi je bilo pri tem najbolj všeč, je bilo to, da smo se tekme lotili s pravo miselnostjo,« je dejal Bane. »Vedeli smo, kaj moramo narediti, in to nam je na koncu uspelo.«

»Igramo pravilno, saj se na obeh straneh igrišča žrtvujemo drug za drugega. Igra ne sloni le na enem igralcu, ampak na vseh. Trudimo se, v obrambi pa smo čvrsti. To nam omogoča, da smo samozavestni v napadu. Bilo je zabavno,« je bil dobro razpoložen Bane, ki je po podaji iz avta 18 sekund pred koncem zadel trojko in svoji ekipi zagotovil neulovljivo prednost. Pri Clevelandu je imel James Harden na svojem računu 30 točk in osem podaj.

Cleveland na lestvici vzhodne konference ostaja na četrtem mestu (40 zmag, 26 porazov), tik pred Orlandom, ki je prehitel tekmeca iz Miamija na petem mestu (36 zmag, 28 porazov). Miami Heat ima 37 zmag, a 29 porazov.

Kawhi Leonard je dosegel kar 45 točk. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Rakete povsem odpovedale

Izvrsten večer je tudi za košarkarji Denver Nuggets. Nikola Jokić je dosegel še en trojni dvojček (16 točk, 12 skokov, 13 podaj) za prepričljivo zmago nad Houston Rockets (129:93). Rakete so na začetku tretje četrtine povsem odpovedale, razlog za to je bil tudi Jamal Murray, ki je končal tekmo s 30 točkami.

Na lestvici zahodne konference so štiri ekipe od tretjega do šestega mesta skoraj povsem izenačene. Houston in LA Lakers, za katere igra slovenski as Luka Dončić, imata 40 zmag in 25 porazov, Denver in Minnesota pa 40 zmag in 26 porazov. Na vrhu ima Oklahoma 51 zmag in 15 porazov, San Antonio pa je drugi z 48 zmagami in 17 porazi.

V New Orleansu je Trey Murphy dosegel 28 točk, Dejounte Murray pa 27, domači Pelikani pa so ugnali Toronto s 122:111.