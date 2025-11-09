Po dveh minutah je vedel, da je pred Lakers dolg večer

V nadaljevanju:

Turneja petih gostovanj se za Los Angeles Lakers v zvezni državi Georgia ni začela po načrtih. Kljub dodatnemu dnevu odmora in zgodnjemu prihodu v Atlanto Luka Dončić in soigralci od prve minute niso prikazali energije, ki je v ligi NBA potrebna za zmago. Po zaušnici (102:122) je J. J. Redick pihal od jeze, za Jezerniki je nemirna noč, ki lahko služi kot opozorilo pred nadaljevanjem sezone. Popravni izpit jih čaka že v noči na torek (1.00), ko gostujejo pri Charlottu.

»Tokrat nisem videl veliko stvari, ki bi jih lahko pohvalil. Kaj je odločilo v korist Atlante? Igrali so z energijo in pristopom, kot ga tekma lige NBA zahteva,« je bil na svoje moštvo jezen Redick, novinarsko konferenco je zaključil po vsega 90 sekundah, še prej pa zabrusil: »Po dveh minutah sem vedel, da bomo tekmo izgubili, ker od mojih igralcev nisem videl čisto nič.«