Ja Morant se seli, Memphis popolnoma prevetril jedro ekipe

Ja Morant bo kariero v severnoameriški košarkarski ligi NBA nadaljeval kot član Portland Trailblazers. Iz njegovega dosedanjega kluba Memphis Grizzlies so sporočili, da so s Portlandom dosegli dogovor o menjavi igralcev, v kateri so za Moranta prejeli Jeramija Granta in Krisa Murryja.

Memphis je od izpada v prvem krogu končnice v sezoni 2024/25 popolnoma preoblikoval osrednji del svoje ekipe. V zamenjavah je poleg Moranta najprej, junija 2025, odšel Desmond Bane, nato pa februarja letos še Jaren Jackson Jr.

»Številka 12, hvala za vse odlične akcije, za spomine in nepozabne trenutke ter tvoj prispevek ekipi in k našemu mestu,« so ob menjavi zapisali v klubu. Talentiran, a pogosto težaven zvezdnik bo imel v Portlandu priložnost, da se znova vrne v formo, ki ga je popeljala do dveh zaporednih nastopov na tekmi vseh zvezd v letih 2022 in 2023. V prejšnjih treh sezonah je zaradi poškodb in težav izven igrišča odigral vsega 79 tekem. V sezoni 2019/20 je prejel nagrado za najboljšega novinca sezone.

Memphis bo ekipo v nadaljevanju sestavil okoli tretjega izbora na letošnjem naboru lige Camerona Boozerja.