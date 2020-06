Jaka Blažič vsaj še dve leti v Stožicah

Jaka Blažič je bil v minuli sezoni trikrat najboljši košarkar kola v ligi ABA. FOTO: ABA

Novi izzivi za prenovljeno zasedbo

Ljubljana – Kapetan košarkarjev Cedevite Olimpije in nepogrešljivi član slovenske reprezentanceje podaljšal pogodbo in tako v Stožicah ostaja še vsaj dve sezoni.Blejec, ki bo 30. junija dopolnil 30 let, se je v Ljubljano vrnil poleti leta 2019 in v tekmovalni sezoni 2019/20 iz tekme v tekmo dokazoval, da je eden izmed najboljših slovenskih košarkarjev. Kar trikrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca kola v ligi ABA, s tem dosežkom pa je postal edini, ki mu je to uspelo v predčasno končani sezoni.Blažič je vse svoje veščine prikazal predvsem na tekmi 12. kola lige ABA z Mego Bemaxom, ko je v dvorani Tivoli 33 točkam dodal 9 skokov, 6 asistenc in 2 pridobljeni žogi, z valorizacijskim indeksom 48 pa je poskrbel za najučinkovitejšo predstavo kateregakoli košarkarja v ligi ABA 2019/20 in hkrati najbolj učinkovit nastop igralca ljubljanskega kluba na regionalni sceni v zgodovini.»Vesel sem, da smo se s Cedevito Olimpijo dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Pred nami je nova sezona, ki prinaša nove izzive, in v katero bomo vstopili s prenovljeno zasedbo. Verjamem, da nas čaka uspešno leto z dobrimi rezultati. Upam, da se vsi skupaj čim prej vidimo v Stožicah,« si je po podpisu pogodbe zaželel Jaka Blažič., direktor Cedevite Olimpije, je dodal: »Jaka Blažič je eden od stebrov naše ekipe, v minuli sezoni pa je bil eden izmed najboljših, če ne celo najboljši košarkar v ligi ABA. Izredno zadovoljni smo, da smo dosegli dogovor o podaljšanju sodelovanja, naš kapetan pa v Ljubljani ostaja še vsaj dve sezoni. Kapetan zmajev je na ta način pokazal zmajevo srce, veseli pa me dejstvo, da Jaka verjame v naš projekt in vse, kar želimo doseči v naslednji sezoni in prihajajočih letih. Naše misli so že povsem usmerjene v sestavo moštva za naslednjo sezono in verjamemo, da bo prav Jaka motor naše zasedbe v vseh tekmovanjih, v katerih bomo nastopali.«Športni direktor klubae pristavil: »Ne želim skrivati navdušenja in veselja ob podaljšanju pogodbe z našim kapetanom. Jaka Blažič je dokazal, da v njemu resnično bije zmajevo srce, saj bo del Cedevite Olimpije še vsaj naslednji dve sezoni. Kar je najpomembnejše, ob vseh snubcih, ki jih je imel v zadnjih nekaj mesecih tako iz regije kot tudi iz Evrope, je prepoznal resnost našega projekta in naše dolgoročne cilje.«