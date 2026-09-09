Jalen Brunson s prstanom o Dončiću: Rad ga imam do smrti, vodstvo pa ...

Danes je Jalen Brunson eden največjih zvezdnikov lige NBA, njegova pot do vrha in šampionskega prstana, ki ga je poleti osvojil z New York Knbicks, pa se je začela v veliko bolj obrobni vlogi. Leta 2018 je v Dallas prišel skupaj z Luko Dončićem, a sta bila njuna položaja povsem različna. Slovenec je bil tretji izbor nabora in obraz prihodnosti Mavericks, Brunson pa je na svoje ime čakal vse do drugega kroga in 33. izbora na naboru, kar je bilo že takrat veliko presenečenje. Zdaj je razkril, kako je gledal na svoja prva leta ob Dončiću in zakaj se takrat ni obremenjeval s tem, da bi moral postati drugi zvezdnik moštva. »Moja miselnost je bila preprosta: bodi zvezdnik v svoji vlogi,« je Brunson povedal v pogovoru za Road Trippin’ Show. V Dallasu se je sprva zgledoval predvsem po nekdanjem ...