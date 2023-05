Murray s 23 točkami v zadnji četrtini prerešetal Jezernike

Košarkarji Denverja v letošnji končnici lige NBA ostajajo nepremagani na domačem terenu, za osmo zaporedno zmago so ugnali Los Angeles Lakers s 108:103 in v finalni seriji zahodne konference povedli z 2:0. Junak je bil tokrat Jamal Murray, ki je v zadnji četrtini s 23 točkami zrežiral preobrat Denverja, skupno je dosegel kar 37 točk.

Murrayju v prvih treh četrtinah ni šlo, zadel je le 5 od 17 metov iz igre, a ni obupal. Takrat je Denver sicer zaostajal, blizu gladine pa jih je obdržal izvrstni Nikola Jokić, ki je tokrat dosegel 23 točk, 17 skokov in 12 asistenc. Murrayu se je v zadnji četrtini vendarle odprlo, Kanadčan je eden tistih strelcev, ki potrebuje le eno zadeto trojko, da začne deževati z vseh strani.

V zadnjih 12 minutah je Murray igre zadel šest metov iz sedmih poizkusov, od tega štiri trojke, skupno je v tem obdobju dosegel 23 točk in lastnoročno pokopal Los Angeles. LeBron James je pri Los Angelesu dosegel 22 točk, dodal jim je devet skokov in 10 asistenc, Anthony Davis pa je tokrat tekmo končal z 18 točkami in 14 skoki. Najboljši strelec ekipe (skupaj z LeBronom) je bil Auston Reeves z 22 točkami.

Ključen je bil delni izid 15:1 v zadnji četrtini, po katerem je Denver povedel s 96:84. Tekma še ni bila odločena, ekipa Los Angeles Lakers je zelo trdoživa in v zadnji minuti tekme so se po košu Reevesa spet vrnili v igro, zaostajali so le še za tri točke, a je Denver uspel dokončati delo, ko je Bruce Brown ukradel žogo LeBronu in jo zadržal do izteka igralnega časa.

»Bil je fantastičen, sam je odločil tekmo za nas,« je ekipnega kolega, s katerim sta neustavljiva v pick n'rollu, pohvalil Jokić. Tudi James je priznal, da je njegova ekipa lahko le spremljala šov Murraya: »Zadeval je neverjetne mete, dvakrat je zadel čisto ob koncu napada. Odigrali smo 24 sekund dobre obrambe, pa na koncu vseeno dobili koš čez roko, enkrat čez mojo in enkrat čez Davisovo. Včasih v tej ligi res nimaš kaj, če so strelci vroči, ne bodo zgrešili.«

Ves trud Jamesa je bil premalo - Los Angeles se iz Kolorada vrača z dvema porazoma. Foto: AFP

Strokovni štab Denverja je bil precej jezen, ker so mediji v ZDA po prvi tekmi govorili le o Jezernikih. »Vse, kar sem slišal po prvi tekmi, je bilo o Los Angelesu, da so na dobri poti kljub porazu, da so se naučili, kako igrati proti nam. Nihče ni omenjal, da je bil Jokić neverjeten, zbral je 13 trojni dvojček v karieri in je tretji vseh časov na tej lestvici. Oni pa govorijo le o Lakersih,« je bil jezen trener Michael Malone. Na srečo te stvari Jokića ne ganejo, kot je že večkrat povedal – ko si enkrat izkusil vzdušje v dvorani v Beogradu in srbske medije, so razmere v ZDA kot sprehod v parku.

Malone pa je pohvalil tudi izvrstnega Murraya: »Pri njem samo čakam, da bo zadel prvi met, saj se mu takoj odpre. Vedno ga vzpodbujam, naj še naprej meče, enkrat bo žoga že šla skozi obroč. Ko je zadel prvo trojko in pogledal proti stropu dvorane, sem vedel, da bo začelo padati. Po tem je bilo, kot da meče žogo skozi hulahop (obroč za vrtenje okrog bokov).«

Denver je uspel zadržati prednost domačega terena, serija se zdaj seli v Los Angeles, kjer bo v noči na nedeljo (02:30 po slovenskem času) tretja tekma.

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 108:103 (2:0 v zmagah)

Murray 37, Jokić 23; James in Reeves 22.