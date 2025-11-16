James bo razveselil tudi Dončića

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James se bo po rehabilitacijskem obdobju v moštvu South Bay Lakers v ligi G v ponedeljek vrnil v trenažni proces Los Angeles Lakers v ligi NBA, je zapisala medijska hiša ESPN. Vrnitev Jamesa bo razveselila tudi Luko Dončića, ki je v njegovi odsotnosti nosil še večje rezultatsko breme kot sicer.

Najbolj učinkovit igralec v zgodovini NBA je zavoljo težav z išiasom izpustil uvodni del sezone 2025/26, v njegovi odsotnosti pa so jezerniki, kjer igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, dosegli deset zmag in doživeli štiri poraze ter so na četrtem mestu v zahodni konferenci.

James ni imel nobenih težav

Štiridesetletni »kralj James« po večdnevnih treningih in vajah v igri 5 na 5 ni imel nobenih zdravstvenih težav. ESPN je zapisal, da je James izjemno motiviran in zelo blizu vrnitvi na veliko košarkarsko sceno. Zanj bi bila to že osma v dresu slovite kalifornijske ekipe, skupno pa že 23. v ligi NBA, kar doslej ni uspelo še nobenemu košarkarju na svetu. Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili Utah Jazz.