James in Dončić čarata v tandemu, tudi ko ne delita parketa

S prvo zmago nad Houstonom so Los Angeles Lakers opravili pomembno delo ob čakanju na vrnitev Luke Dončića. Koliko asov je še v rokavu LeBrona Jamesa?

Serija prvega kroga končnice med LA Lakers in Houston Rockets je iz ure v uro bolj nepredvidljiva. Poškodbam v domačem taboru je tik pred prvo tekmo sledil udarec v koleno Kevina Duranta, ki je postal opazovalec, njegove Rakete pa nemočni opazovalec gala predstave LeBrona Jamesa. Prvi del naloge je opravljen, z morebitno drugo zmago bi najbolj eminentnemu gledalcu v dvorani Luki Dončiću na stežaj odprli vrata za vrnitev. Slovenski zvezdnik se le stežka navaja na vlogo, kakršne ni vajen. Ob prihodu skozi tunel domače dvorane v majici in hlačah je bilo Dončiću vidno neprijetno – veliko raje bi v dresu stekel na igrišče in izzval Rakete iz Houstona. Kot vse kaže, bo tudi za to v letošnji končnici še prišel čas. Po prvih pregledih so LA Lakers prek neuradnih kanalov izrazili previdni ...