Košarka

James svari Dončića in soigralce: Zdaj smo ga zares razjezili

LeBron James je zadovoljen z opravljenim na prvih dveh tekmah, a soigralce opozarja, da tekmecev nikakor ne smejo podcenjevati, sicer bo sledila kazen.
Nad Kevina Duranta se je Los Angeles spravil z vsemi razpoložljivimi silami. FOTO: Ronald Martinez/AFP
Nejc Grilc
24. 4. 2026 | 05:00
Končnica se je za Los Angeles Lakers začela sanjsko, povsem drugače kot pred letom dni, ko so se nepričakovano znašli v zaostanku z 0:2 proti Minnesoti. Zdaj z dvema zmagama v žepu potujejo v Houston, LeBron James pa soigralce opozarja, da so ranjeni tekmeci najbolj nevarni.

Ne zaustavijo niti prehlada? Los Angeles Lakers so že na pol poti

»Seveda moramo biti zadovoljni s tem, kako smo odigrali tekmo in kako smo ustavili Kevina Duranta, a se s tem ne smemo zadovoljiti. Dobro ga poznam in obljubim vam, da smo ga zdaj res razjezili. Na tretji tekmi bo igral kot pobesnel,« igralce opozarja LeBron, ki se že dve desetletji bori z enim najboljših napadalnih igralcev vseh časov, med rivaloma pa vlada medsebojno občudovanje.

»To je igralec, ki bo šel brez dvoma v košarkarski hram slavnih, je sedem čevljev visok stroj za doseganje košev. Da, ustavili smo ga, a bodite prepričani, da bo na naslednjih tekmah igral veliko bolje,« je James poslal svarilo soigralcem, tudi Dončiću, ki bo v Houstonu spremljal moštvo kot gledalec. 

Durant je priznal, da bi nekaj stvari na drugi tekmi lahko naredil bolje, obramba Los Angelesa ga je presenetila. »Podvajali so me od prve akcije naprej, zato sem se prevečkrat zadovoljil s podajami. Moral bi biti bolj agresiven in večkrat vreči na koš, če me pri metu krijejo trije igralci, imamo zelo dobre možnosti za napadalni skok in lahek koš. Večkrat moram tudi v prodor, tako bo vsem lažje,« se Durant zaveda, da je prva napadalna izbira pri Houstonu in da Teksašani nujno potrebujejo njegove točke.

Tretja tekma serije bo na sporedu v soboto ob 2. uri zjutraj.

Tekma Datum Ura/rezultat Kraj
LA Lakers - Houston Rockets 19. april 107:98 Los Angeles
LA Lakers - Houston Rockets 22. april 101:94 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 25. april 2.00 Houston
Houston Rockets - LA Lakers 27. april 3.30 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 29. april še ni znana Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 1. maj še ni znana Houston
LA Lakers - Houston Rockets 3. maj še ni znana Los Angeles

