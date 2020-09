Jamesov trojni dvojček ni bil dovolj za tretjo zmago

Ljubljana

LeBron James je takole švignil mimo Nikole jokića in dosegel koš, toda niti trojni dvojček prvega zvezdniku LA Lakers ni bil dovolj za tretjo zmago. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



Kovčki so pripravljeni, a še ne želijo oditi



Denver (3) : LA Lakers (1) 114:106 – 1:2

- Košarkarji Denverja so v finalu zahodne konference lige NBA v tretji tekmo premagali Los Angeles Lakers s 114:106 in zaostanek za tekmeci v boju na štiri zmage znižali na 1:2. Najboljši posameznik Denverja je bilz 28 točkami in 12 skoki. Murray je dosegel tudi ključni trojki v izdihljajih tekme.Favorizirani LA Lakers, v katerem je bil v ospredjus 30 točkami, desetimi skoki in 11 podajami, je po dveh zmagah v finalu zahoda naletel na prvi spodrsljaj. Udeleženec velikega finala NBA tako ne bo znan že po štirih tekmah.Tudi v finalu vzhodne konference še ni znan razplet boja. Miami, pri katerem blesti, proti Bostonuvodi z 2:1 v zmagah.Moštva tekme končnice igrajo v karantenskem mehurčku v športnem kompleksu pri Orlandu na Floridi brez navijaškega pridiha.Tretja tekma finala zahoda je ponudila dramatične trenutke. Los Angeles je na začetku zadnje četrtine že zaostajal za 20 točk (77:97), a se je vrnil in stopili zaostanek na zgolj tri točke (98:101). Ko je že kazalo, da bosta James in(27 točk) zrežirala preobrat ter tlakovala pot do tretje zmage, je na sceno stopil Kanadčan Murray.V moštvu Denverja jedosegel 26 točk,pa je tekmo končal z 22 točkami in desetimi skoki.Trener Denverja je bil zelo prešerne volje. »Vsi imamo že pospravljene kovčke, pripravljene za odhod, vendar še nismo pripravljeni iti,« je dejal: »Iz neznanega razloga imamo radi ta mehurček.«»V četrti četrtini smo zelo dobro odigrali, a tistih prvih 36 minut nas je očitno prizadelo,« je poraz jezernikov pospremil James.»Mogoče nas lahko premagajo za 20, 30 točk, lahko nas premagajo z zadnjim metom, vendar ne moremo nehati,« je odločnost Denverja ubesedil Jokić, ki je prepričan, da se je treba boriti do konca.(Murray 28 – met iz igre 17:10/, za tri 8:3, 12 podaj in 8 skokov, Grant 26 – 11:7/, Jokić 22 – 14:9 in 10 skokov, Mo. Morris 14, Porter Jr. 9, Harris 7, Millsap 6, Craig 2; James 30 – 23:14, 11 podaj in 10 skokov, Davis 27 17:9, Caldwell Pope 12, Kuzma 11, Rondo 9, McGree, Green in Howard po 4, Ma. Morris 3, Caruso 2.