Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

Šele drugič v tej sezoni bo Janja Garnbret nastopila na tekmi svetovnega pokala. Potem ko je junija po devetih mesecih tekmovalnega premora v Innsbrucku pokazala, da je še vedno z naskokom najboljša športna plezalka na svetu, bo favoritinja tudi na domači tekmi v Kopru, ki je v štirih letih postal nekakšna slovenska plezalna Planica.

Športnega praznika na Obali – danes bodo kvalifikacije in polfinale, jutri zvečer finale – se veseli, zanjo in nekatere druge slovenske reprezentante bo generalka za svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Imel bo tudi dobrodelno noto, del izkupiček od prodanih vstopnic bo šel za projekt Botrstvo v športu, katerega ambasadorka je prav letos dvakratna olimpijska prvakinja.

Kaj je pred tekmo na druženju v Črnem Kalu povedala 26-letna Korošica? Kakšni so spomini na 24-urni maraton? Kaj pričakuje od svetovnega prvenstva v Južni Koreji? Kdo bo zastopal Slovenijo v Kopru?