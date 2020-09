Jarrod Jones okrepitev v Stožicah

Ljubljana

Prišel tudi Ščuka Že včeraj je košarkarsko moštvo Cedevite Olimpije na položaju krila oziroma krilnega centra okrepil 208 cm visoki Luka Ščuka, ki bo v Ljubljani ostal prihodnje štiri sezone. Ščuka, ki je 23. maja dopolnil 18 let, je celotno kariero preživel v Novi Gorici, kjer je nastopal za vse mlajše selekcije novogoriškega kluba.



Na tržnici malo ponudbe

- Košarkarski klub Cedevita Olimpija se je okrepil z ameriškim košarkarjem, so sporočili na spletni strani kluba. Tridesetletnik iz zvezne države Indiana igra na poziciji krilnega centra ali centra, v moštvu pa bo skušal zapolniti vrzel, ki je nastala po poškodbi, ki bo z igrišč odsoten pol leta.Jones je svoja študentska leta preživel na univerzi Ball State, od tam pa ga je pot vodila na staro celino, kjer je sprva zaigral za ukrajinsko moštvo Kijeva. Kasneje je 206 centimetrov visoki košarkar igral na Madžarskem za Albo iz Fehervarja, Atomerömü in Szolnoki, zato ima tudi madžarsko državljanstvo, v Franciji za Vichy in Monaco, v Italiji za Pesaro, nazadnje pa je bil v Turčiji, kjer je igral za Darušafako.Zaigral je tudi proti svojemu novemu klubu v Eurocupu ter dosegel devet točk. V povprečju pa je v evropskem tekmovanju dosegal 9,8 točke in 6,3 skoka.»Na igralnem položaju visokega igralci smo po poškodbi Mangoka Mathianga potrebovali zamenjavo. Na tržnici enostavno ni igralca, ki bi lahko tako enostavno zapolnil vrzel, ki je nastala po poškodbi Mangoka,« je dejal športni direktor Ljubljančanov»Za Jarroda smo dobili veliko pohval o njegovi kvaliteti in karakterju, v svoji karieri pa je zaigral v številnih zelo dobrih kolektivih. Gre tudi za košarkarja, ki lahko igra tako na centru, kot tudi na krilnem centru. Zadeti zna tudi z razdalje, zato bomo morali nekoliko prilagoditi našo igro njegovim karakteristikam,« je ob tem dejal, glavni trener Cedevita Olimpije.