Jasikevičius razočaran nad Španci: To ni politika, to je vojna!

Trener košarkarjev Barcelone Šarunas Jasikevičius je po zmagi nad MoraBanc Andorro v španskem prvenstvu čustveno spregovoril o vojaških spopadih v Ukrajini.

»Španija se mora malce zresniti. To se mora končati, saj ne vemo, do kje lahko pride ta gospod (Vladimir Putin, op. a.),« je dejal legendarni Litovec, ki je seveda nosil tudi dres ljubljanske Olimpije. »Če ljudje tu mislijo, da živijo dovolj daleč, se motijo. Zelo hitro bi se lahko še zaostrilo,« je dodal Jasikevičius.

Petinštiridesetletnik po rodu iz Kaunasa bo v soboto slavil rojstni dan, spremlja pa tudi dogajanje in navodila iz domovine.

Vsako jutro upa, da je Kijev še v ukrajinskih rokah

»Če je potrebno, bom košarko postavil na stranski tir. Sovražim govorjenje o politiki, a to ni politika, to je vojna. Ko vstanem iz postelje, vzamem telefon in upam, da je Kijev še vedno v ukrajinskih rokah. To je skrb celotnega sveta. Morda se tu tega ne zavedate toliko, ker se vse zdi tako daleč,« je opozoril Šaras.

»Spremljanje posnetkov ukrajinskega odpora te gane do solz,« je še dejal Jasikevičius, ki je v Ljubljani odigral eno sezono (1999/2000) pred selitvijo k Barceloni, nato je nosil tudi barve Maccabija iz Tel Aviva, Indiana Pacers, Golden State Warriors, in Panathinaikosa ter se nato vrnil v matični Lietuvos Rytas.

Kariero je končal v Žalgirisu leta 2014, potem ko je nastopal še za Fenerbahče ter še drugič v karieri za Panathinaikos in Barcelono. Pri Žalgirisu je kot pomočnik dobil prvo trenersko službo, nato pa zelene vodil kar štiri leta kot glavni trener pred ponovnim prihodom k Barceloni leta 2020. S Katalonci v zadnjem času beleži odlične rezultate in se je v tej sezoni tako kot v lanski že razveselil španskega pokala, Barça je v evroligi v minuli sezoni klonila šele v velikem finalu.