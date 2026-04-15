Jasno je, koga imajo gledalci najraje: Dončić zbral več milijard ogledov

Stara garda v ligi NBA še ni rekla zadnje besede. Morda se res bliža njihovo slovo od parketa, a prav veterani tudi na družbenih omrežjih skrbijo, da zanimanje za ligo nenehno narašča. V samem vrhu se je znova znašel tudi Luka Dončić, ki ima med »običajnimi« gledalci veliko več privržencev kot med analitiki, ki se osredotočajo na njegove pomanjkljivosti.

Oddelek za komuniciranje lige NBA je objavil seznam 10 igralcev, ki so v objavah lige NBA na družbenih omrežjih v redni sezoni poželi največ ogledov. Ne gre torej za objave igralcev, temveč za objave na uradnih profilih lige NBA. Največ ogledov je zbral LeBron James, ki ostaja kralj lige, ustavil se je pri neverjetnih 2,85 milijarde ogledov.

Na drugem mestu je(2,43 milijarde), tretji pa je Dončić, ki je z vrhunskimi potezami navdušil uporabnike in zbral 2,11 milijarde ogledov. Zanimivo je, da je na četrtem mestu pristal, čeprav je odigral le 43 tekem, izpustil je polovico rednega dela. Curry je zbral 1,87 milijarde ogledov.

Na seznamu je še en igralec Los Angelesa, Austin Reaves zaokrožuje deseterico, na njem je tudi najboljši novinec v ligi Cooper Flagg.

Dončić naj bi se po napovedih danes vrnil v Združene države Amerike in se bo v petek pridružil moštvu Los Angeles Lakers, po pregledih zdravniške službe bo morda znanih več podatkov o tem, kdaj bi se Luka lahko vrnil na parket. Prvo tekmo s Houstonom (nedelja, 2.30) bo zagotovo izpustil.