Jasno kot beli dan, za Slovence je tekma proti Belgiji kot finale

Slovenski košarkarji so na evropskem prvenstvu na Poljskem še brez zmage, a včerajšnji poraz proti favoriziranim Francozom je v slovenski tabor vlil več nasmeha in optimizma kot grenkobe in jeze. Enakovredna predstava do zadnjih minut je lepa popotnica za današnji dvoboj proti Belgiji, ki pa že ima veliko bolj tekmovalen značaj. Tretji poraz bi Luko Dončića in druge fante lahko spravil v neprijeten položaj: za uresničitev osnovnega tekmovalnega cilja, napredovanja v osmino finala in izločilni del turnirja, bi trepetali do zadnje tekme.

Belgija je po uvodnem porazu s Francijo v drugem nastopu prišla do prve zmage, Islandijo je z delnim izidom 16:2 strla v zadnjih petih minutah.

Zadeti met ali dva, obramba ali dve so ločili Slovence in njenega reprezentanta Martina Kramplja do presenečnja proti Francozom. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Slovenski košarkarji so si zadali cilj, da v skupini D osvojijo vsaj tretje mesto in se v osmini finala v Rigi soočijo z drugouvrščeno reprezentanco iz skupine C, v kateri so Grčija, Italija, Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina ter Ciper.

»Za nas je ta tekma kot finale. Belgijo moramo premagati tako ali drugače. Če bomo pokazali tako energijo in željo, se bomo veselili prve zmage,« je po razburljivi bitki proti »trikolorom« napovedal Klemen Prepelič, Luka Dončić ga je dopolnil: »Naša naloga v reprezentanci je, da se borimo vsako tekmo in da jo skušamo dobiti. Naš cilj je napredovati v izločilne boje.«

V ponedeljek je v Katovicah dan za počitek, v torek in četrtek pa sledita še obračuna z Islandijo in Izraelom.

Slovenija – Belgija

1. četrtina 16:10

Z menjavo Martin Krampelj namesto Alena Omića v začetni peterki je selektor Aleksander Sekulić​ odprl dvoboj proti Belgijcem. Znova so bili tekmeci tisti,ki so zadeli prvi koš, toda Edo Murić je s trojko, nato še s košem za dve točki odpeljal Slovenijo v prednost, ki le zaradi neogrete ročice Luke Dončića ni dobila še učinkovitejšega nadaljevanje. Dončić je tekmo odprl s štirimi zgrešenimi meti, k sreči je bila zgodnja popoldanska ura tudi ovira za Belgijce. Razlika v kakovosti pa je bila kljub vsemu zelo očitna. Z mini nizom točk bi lahko že v prvi četrtini razblinili vse neznanke o tem, kdo bo narekoval ritem igre. Dončić je dve minuti pred iztekom prve četrtine zahteval menjavo. Začutil je, da potrebuje manjši odmor in več svežine za bolj mirno nadaljevanje. Vseeno je bil prvi strelec s sedmimi točkami.