Jason Kidd: Luka Dončić se bo Slovencem oddolžil pri reprezentanci

Za slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića se sezona pri Dallas Mavericks v ligi NBA ni končala po željah. Ostal je brez končnice, za nameček pa je na slovenski večer 24-letnik odigral vsega eno četrtino. Trener Jason Kidd je ob tem dejal, da je tak pač posel v NBA in da se bo Dončić poleti odkupil navijačem v reprezentančnem dresu.

Košarkarji iz Teksasa so imeli pred zadnjima dvema tekmama še možnosti za uvrstitev na tako imenovani play-in turnir, a je vodstvo franšize na čelu z lastnikom Markom Cubanom in generalnim menedžerjem Nicom Harrisonom zastavilo drugačno usmeritev.

Medtem ko Dončić ni bil na voljo za medijsko obveznosti po porazu proti Chicago Bulls (112:115), je pred sedmo silo stopil Kidd in odgovarjal na vprašanja novinarjev.

»Pred nami je ogromno dela. Očitno to ni položaj, v katerem smo si želeli biti. Stvari se zgodijo z razlogom in to ni bila naša sezona,« je začel 50-letni nekdanji zvezdnik lige. Zdaj je pod velikim pritiskom, saj z Dončićem in drugim zvezdnikom Kyriejem Irvingom ni uspel najti prave kemije v ekipi. »Ustvarjanje kemije bo najbrž prva stvar na seznamu poletnih opravil, lahko pa nam vi kaj predlagate, kar še ne počnemo,« je Kidd vrnil vprašanje enemu od predstavnikov medijev in dejal, da je bila težava predvsem nestanovitna igra v obrambi.

»Kam je šla obramba? Ni šla nikamor, le konstantna ni bila. Ekipe, ki so v najboljših položajih, so konstantne na obeh straneh igrišča. To nam ni uspelo. Moramo se vrniti k osnovam in biti konstantni daljše obdobje. Pred sezono sem dejal, da imamo drugačno ekipo od tiste lanske,« je dodal trener Mavericks.

Jason Kidd je napovedal Dončićevo vidno vlogo pri reprezentanci. FOTO: Ron Jenkins/AFP

Ekipa se je močno spremenila. Jalen Brunson je odšel k New York Knicks, v zameno za Irvinga, ki mu po sezoni pogodba poteče, pa so Teksašani k Brooklynu poslali Doriana Finney-Smitha in organizatorja igre Spencerja Dinwiddieja.

Menjave se niso izkazale za zadetek v polno. Od debija Irvinga v dresu Dallasa je ta dobil devet od 26 tekem. Ker pravega napredka ni bilo, se je vodstvo franšize pred tekmo s Chicagom odločilo za drugačno usmeritev.

Z odzivom igralcev je bil zadovoljen, vse skupaj je razumel tudi Dončić, ki pa je na slovenski večer na voljo za dokazovanje pred številnimi slovenskimi navijači dobil eno četrtino.

»Želeli smo mu pripraviti stoječe ovacije za vse, kar je storil za franšizo v tej sezoni. Ob običajnem poteku to ne bi bilo mogoče. Želeli smo, da bi ljudje prepoznali njegovo vrednost, tako smo si to zamislili. Je eden najboljših igralcev na svetu, a tudi v nedeljo ne bo igral,« je dejal Kidd.

Na pobudo slovenskega novinarja v Dallasu je odgovoril tudi na vprašanje, ali mu je kaj žal navijačev, ki so iz Slovenije prišli na tekmo.

»Mislim, da lani Luka na tem dogodku sploh ni igral. Tokrat je želel igrati in tudi je. Moramo pa razumeti, da je v igri nov načrt, danes zjutraj se je usmeritev naše franšize spremenila. To mora razumeti in tudi je. Igral je 13 minut več kot lani. Vem, da se bo želel odkupiti navijačem, ko bo igral za reprezentanco,« je odgovoril trener Teksašaanov.