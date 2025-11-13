ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

Dallas Mavericks so v torek odpustili športnega direktorja Nica Harrisona, a novi podatki o menjavi Luke Dončića podžigajo razprave med navijači in analitiki. Po navedbah Shamsa Charanie z ESPN je znotraj košarkarske organizacije glede odmevne menjave v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.

To pomeni, da so lastniki kluba, Harrison, njegovo osebje in glavni trener Jason Kidd za menjavo vedeli in jo odobrili, preden je bila izpeljana. »V tej organizaciji je vladala popolna usklajenost glede menjave. Od lastnikov prek Nica Harrisona in njegovega osebja do trenerja Jasona Kidda,« je dejal Charania.

Razkritje je sprožilo razprave o tem, kolikšen del odgovornosti za težave ekipe po menjavi naj bi padel na Harrisona. Čeprav je bil športni direktor javni obraz te poteze, poročilo nakazuje, da so bili Kidd in drugi odločevalci vključeni od začetka. Kidd je sicer ves čas dajal občutek, da ni vedel nič o menjavi in da ga je ta presenetila prav tako kot Dončića.

Jason Kidd in Nico Harrison sta igrala svojo igro. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Sicer pa je Kidd že komentiral odstavitev Harrisona. »Poslovna odločitev je bila sprejeta in moramo naprej. Moj poudarek je na ekipi in iskanju načina, kako priti do zmag.

V pismu navijačem je lastnik Mavsov Patrick Dumont dejal, da nihče, povezan z organizacijo, ni zadovoljen z začetkom sezone. »Ko rezultati ne izpolnjujejo pričakovanj, je moja odgovornost, da ukrepam,« je dejal Dumont. »Sprejel sem odločitev, da se razidemo z generalnim menedžerjem Nicom Harrisonom.«

Ekipa je za vršilca dolžnosti generalnega menedžerja imenovala Michaela Finleyja in Matta Riccardija, medtem ko iščejo zamenjavo. »Verjamemo, da lahko Riccardi in Finley opravita delo in da ga bosta dobro opravila,« je dejal Kidd.

Odzval se je tudi na vzklike navijačev »Odpustite Nica« med tekmami po Dončićevi menjavi. »Bilo je malo nespoštljivo, ker fantje igrajo trdo in poskušajo zmagati. Torej s temi vzkliki, ko mečemo proste mete – to je zelo nespoštljivo, vendar razumem, da so navijači dosegli svoj namen. Moramo naprej.«