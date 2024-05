Damir Javor bo sodil na zaključnem turnirju evrolige

Slovenski sodnik Damir Javor bo še četrtič doslej sodil na zaključnem turnirju košarkarske evrolige, je vodstvo lige objavilo na spletni strani tekmovanja. Sporočili so tudi prvo in drugo peterko lige v sezoni, najboljši trener pa je postal Chus Mateo, strateg v dominantni dosedanji sezoni Reala iz Madrida.

Real je po 27 zmagah in sedmih porazih končal na prvem mestu redni del sezone, v končnici pa se je kot edina ekipa s 3:0 v zmagah uvrstil v drugi krog. V polfinalu ga na poti do obrambe naslova prvaka čaka Olympiakos iz Pireja. Drugi polfinalni par je Panathinaikos – Fenerbahče.

V najboljši peterki prvenstva so prišli igralci po izboru navijačev, trenerjev, medijev in kapetanov sodelujočih ekip, vsaka skupina je imela po 25 odstotkov glasov. V prvo peterko so bili izbrani Facundo Campazzo (Real Madrid), Mike James (Monaco), Kendrick Nunn, Mathias Lessort (oba Panathinaikos) in Nigel Hayes-Davis (Fenerbahče).

Drugo peterko sestavljajo Kostas Sloukas (Panathinaikos), Wade Baldwin, Lorenzo Brown (oba Maccabi Tel Aviv) ter Mario Hezonja in Walter Tavares (oba Real Madrid).

Zaključni turnir bo Berlin gostil od 24. do 26. maja.